Pallamano femminile serie A1 Arpie tornano al PalaCardella

Non si vuole fermare l’Handball Erice. Dopo il successo esterno di Ferrara nello scorso weekend e la vittoria della Coppa Italia a Rimini ad inizio febbraio, le Arpie tornano al PalaCardella per ospitare il Casalgrande Padana per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile.

La sfida si gioca sabato 18 febbraio alle 18 ed è previsto il caloroso abbraccio del pubblico neroverde per le proprie beniamine che tornano per la prima volta al PalaCardella dopo la storica vittoria della Coppa nazionale e da quasi un mese di distanza dall’ultima partita casalinga giocata (e persa) con la Jomi Salerno.

I due punti in palio fanno gola all’Handball Erice che difende il terzo posto in classifica dopo averlo riconquistato la settimana scorsa. Le siciliane hanno raccolto finora 22 punti, frutto di 11 vittorie e 4 ko mentre il Casalgrande Padana ne ha totalizzati 14.

Due precedenti stagionali tra Handball Erice e Casalgrande

Sono due i precedenti in questa stagione tra l’Handball Erice ed il Casalgrande Padana. Uno in campionato e risale al 15 ottobre scorso ed è in favore delle emiliane che si imposero 32-26. Più recentemente le due squadre si sono scontrate nella Final Eight di Coppa Italia. Trionfo ericino per 26-17 e primo step verso il successo del trofeo.

Tarbuch “Siamo concentrate, ogni partita è come una finale”

Il pivot delle Arpie, Marianela Pilar Tarbuch presenta la partita: “Siamo molto contenti dei risultati ottenuti nelle ultime due settimane. Ma rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo ed è per questo che ogni partita sarà affrontata come una finale. Questa settimana lavoreremo per aggiustare la difesa e migliorare alcuni aspetti dell’attacco. Sarà sicuramente una partita difficile, visto che il Casalgrande, dopo l’ultima gara giocata in Coppa, verrà a prendersi la rivincita”.

E prosegue: “Penso che la chiave sarà controllare il ritmo del gioco e mantenere la calma in difesa, visto che è una squadra che gioca molto sul limite del passivo. Sarà una bella partita, soprattutto per noi che giochiamo in casa, con i nostri tifosi e questo ci dà energia in più”.

Serie A1 femminile, il programma della 16ma giornata

Brixen Sudtirol – Cassano Magnago

Stardmed Tms Teramo – Securfox Ferrara

Mezzocorona – Alì Best Espresso Mestrino

Ac Lify Style Handball Erice – Casalgrande Padana

Cellini Padova – Cassa Rurale Pontinia

Tushe Prato – Jomi Salerno

Classifica, Handball Erice di nuovo al terzo posto

Questa la classifica dopo la diciannovesima giornata della massima serie. Cassa Rurale Pontinia 28 punti; Jomi Salerno 27; Ac Life Style Erice 22; Brixen Sudtirol 21; Cellini Padova 17; Cassano Magnago 16; Casalgrande Padana 14; Securfox Ferrara e Tushe Prato 12; Mezzocorona 5; Alì Best Espresso Mestrino 4; Starmed Tms Teramo 2.