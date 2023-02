Pallamano femminile serie A1, le Arpie volano alto

Vittoria a Ferrara e sorpasso in classifica sul Brixen Sudtirol. L’Handball Erice dopo la vittoria della Coppa Italia della scorsa settimana, vola alto anche in campionato. Le Arpie, infatti, superano in trasferta l’ostacolo Securfox per 30-38 nel match valido per la 19ma giornata di serie A1 di pallamano femminile.

Buon esordio di Jovanovic, terzino sinistro serbo, a segno 6 volte. Mentre sul piano realizzativo Ekoh cresce sempre più con ben 13 reti. Bene anche Storozhuk: la mvp della finale di Coppa firma 8 gol.

Neroverdi guidate dal tecnico Margarida Conte, al suo esordio nel campionato itaiano, sempre avanti nel punteggio e senza particolari difficoltà a portare a casa due punti che permettono loro di salire a quota 22 e di superare il Sudtirol al terzo posto in classifica. Le campionesse d’Italia uscenti e finaliste di coppa rimangono a 21 punti dopo il ko a Padova. Le siciliane ben salde in zona play off scudetto con 5 lunghezze di vantaggio proprio sulle patavine. Settimana prossima (18 febbraio) potrebbe esserci un allungo: Benincasa e compagne ricevono Casalgrande Padana, le venete ospitano la capolista Pontinia.

L’Handball Erice scappa via in avvio di partita

La partita è un monologo per l’Handball Erice che parte forte. Al 2’ è sullo 0-2 con le reti di Pugliara e Storozhuk. L’avvio è caratterizzato dal ritmo di gioco elevato con le siciliane che allungano sul +4 già all’8’ sul 2-6.

La forza di Ekoh è incontenibile per le padrone di casa ed al 13’ il punteggio sale sul 4-9 per le Arpie. Ferrara, spinta da Sormaz (10 reti per lei), prova la rimonta e ricuce sul -3, costringendo Conte al time-out al 21’ sul parziale di 9-12.

Storozhuk e Tarbuch, tuttavia, chiudono subito il tentativo di rientro delle ferraresi, con Britos che chiama un minuto di sospensione al 23’ sul 10-14. Il finale di frazione è un monologo per le ericine che scappano via andando al riposo sul parziale di 11-20.

Arpie in controllo nella ripresa

Il secondo tempo è caratterizzato dai diversi errori in fase di attacco da entrambe le formazioni. Al 40’ il parziale è 14-24. Erice mantiene senza difficoltà il proprio vantaggio, mettendo in ghiaccio la partita. A 10’ dalla fine sul tabellone si legge 20-31. Il finale poi vede la vittoria esterna di Erice con il risultato finale di 30 a 38. La festa dell’Handball Erice continua.

Ferrara-Handball Erice, il tabellino, Ekoh fa 13

Ferrara – Handball Erice 30-38

Parziali: 11-20

Securfox Ferrara: Ferrari (p), Ferrara 5, Pavanini, Manfredini 1, Tanic 2, Janni, Vitale (p), Lo Biundo 2, Marrochi 7, Angelini, Ottani, Sormaz 10, Soglietti 3, Petrova. Allenatore: Carlos Alberto Britos.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 2, Jovanovic 6, Benincasa, Losio, Landri, Cozzi, Iacovello (p), Basolu 2, Pugliara 3, Coppola 3, Ekoh 13, Storozhuk 8, Farisé 1. Allenatore: Margarida Conte.

Arbitri: Francesco Simone e Pietro Montillo.

Serie A1, i risultati della 19ma giornata

Securfox Ferrara – Ac Life Style Erice 30-38

Cassa Rurale Pontinia – Mezzocorona 31-22

Casalgrande Padana – Cassano Magnago 26-24

Jomi Salerno – Starmed Tms Teramo 34-22

Alì Best Espresso Mestrino – Tushe Prato 25-26

Cellini Padova – Brixen Sudtirol 35-34

Classifica, Handball Erice di nuovo al terzo posto

Questa la classifica dopo la diciannovesima giornata della massima serie. Cassa Rurale Pontinia 28 punti; Jomi Salerno 27; Ac Life Style Erice 22; Brixen Sudtirol 21; Cellini Padova 17; Cassano Magnago 16; Casalgrande Padana 14; Securfox Ferrara e Tushe Prato 12; Mezzocorona 5; Alì Best Espresso Mestrino 4; Starmed Tms Teramo 2.