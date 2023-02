Pallamano femminile serie A1, trasferta insidiosa per le Arpie

Chiusa la vittoriosa e storica parentesi della Coppa Italia conquistata per la prima volta nella sua brevissima storia, l’Handball Erice si rituffa nel massimo campionato nazionale di pallamano femminile.

Le Arpie giocheranno sabato 11 febbraio a Ferrara ospiti della Securfox per la quarta giornata di ritorno. L’obiettivo è naturalmente quello di vincere per mantenere la quarta posizione al riparto da possibili rimonte. E dopo la bella impresa di Rimini, infatti, c’è la voglia di non fermarsi e di continuare a scrivere altre belle pagine di una stagione che sicuramente sorride ai colori neroverdi.

Nel match di andata le siciliane si imposero in casa con un netto e perentorio 36-22. La squadra allenata da Margarida Conte che ha esordito alzando la Coppa Italia nella Final Eight di Rimini, vuole i due punti per riprendere il cammino in zona play off scudetto. Un cammino che prima dell’arrivo del tecnico brasiliano aveva avuto due battute d’arresto nelle prime tre giornate del girone di ritorno con le corazzate Cassa Rurale Pontinia e Jomi Salerno.

Ma dopo quanto successo in Coppa, e soprattutto dopo gli ultimi arrivi, è chiaro che l’Handball Erice sia una delle squadre da tenere sott’occhio per la lotta al tricolore. Del resto due stagioni fa, le Arpie al loro esordio in massima serie, riuscirono ad arrivare alle semifinali scudetto.

Biasizzo non si fida “Con Ferrara sarà partita piena di incognite”

Il vicepresidente dell’Handball Erice, Norbert Biasizzo, presenta la partita con il Ferrara. Ed invita a tenere alta l’attenzione: “Una partita di grandi incognite. Il Ferrara si è rinforzato e sicuramente ancora deve mostrare la propria forza esplosiva – sottolinea – inoltre il Ferrara è in cerca di punti e noi dobbiamo dimostrare che sappiamo offrire alte prestazioni”.

Per le Arpie, dunque, potrebbe essere una trasferta insidiosa in casa di una formazione che ha finora raccolto 12 punti ad 8 lunghezze dalla zona play off ed a sole due di vantaggio su quella play out.

Serie A1 femminile, il programma della quarta giornata di ritorno

Securfox Ferrara – Ac Life Style Hanball Erice

Cassa Rurale Pontinia – Mezzocorona

Casalgrande Padana – Cassano Magnago

Jomi Salerno – Starmed Tms Teramo

Alì Best Espresso Mestrino – Tushe Prato

Cellini Padova – Brixen Sudtirol

Classifica aggiornata, Handball Erice al quarto posto

Questa la graduatoria aggiornata dopo 14 partite giocate nella massima serie. Comanda sempre Il Pontinia, seguita dal Salerno e Brixen Sudtirol, Handball Erice quarto a chiudere la zona play off scudetto.

La classifica alla vigilia del quarto turno di ritorno: Cassa Rurale Pontinia 26 punti; Jomi Salerno 25; Brixen Sudtirol 21; Handball Erice 20; Cassano Magnago 16; Cellini Padova 15; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 12; Tushe Prato 10; Mezzocorona 5; Ali Best Espresso Mestrino 4; Starmed Tms Teramo 2.