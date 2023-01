Pallamano femminile serie A1, Arpie sconfitte in casa 22-27

Troppi errori nei momenti decisivi e l’Handball Erice si ferma sul più bello. Le Arpie iniziano male il 2023 ed il girone di ritorno della serie A1 di pallamano femminile perdendo in casa al PalaCardella con la capolista Pontinia per 22-27 il big match. Un anticipo di play off scudetto amaro per le neroverdi.

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive delle siciliane che con questo ko, il terzo stagionale, rimangono al terzo posto in classifica ma vedono scappar via proprio il Pontinia, adesso a 4 lunghezze di distanza, e Salerno vittorioso a Casalgrande Padana a tre punti di distanza. Al tempo stesso, inoltre, si rifanno sotto le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol che non hanno problemi col Ferrara.

Le emiliane rendono, dunque, il favore alle Arpie che in avvio di campionato avevano vinto in trasferta sul campo della futura capolista 28-33.

Il Pontinia è preciso, l’Handball Erice no

Il match, che segna la ripresa delle attività dopo le festività natalizie, ha visto, dunque, il meritato successo del Pontinia, grazie ad un’ottima continuità di gioco. Gara caratterizzata dai tanti break nell’arco dei minuti in campo. Dopo una prima fase di avvio in equilibrio, nel finale del primo tempo Pontinia con precisione si è portata avanti nel match.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Handball Erice ha la forza riaggancia il punteggio, ma poi viene meno nel momento topico della partita con il conseguente successo delle ospiti alla undicesima vittoria consecutiva. Pesano i due rigori falliti nel finale che avrebbero potuto indirizzare la partita verso la rotta siciliana.

Tra le singole emergono le sette realizzazioni di Mrkikj, sempre seconda nella classifica marcatori con 94 reti complessive. Per il Pontinia Bassanese, Radovic e Gomez si fermano a cinque.

Avvio equilibrato

Inizio partita equilibrato con il Pontinia che conquista il primo doppio vantaggio dopo 8 minuti sul 2-4. Le reti di Coppola e Losio riportano Erice in vantaggio costringendo Pontinia al time-out al 16’ sul parziale di 7-6. Le fasi di attacco imprecise portano Erice ad un nuovo minuto di sospensione al 20’ sul 7-7. Le difficoltà offensive della formazione di casa, però, persistono anche nel finale della prima frazione, chiusa con il punteggio di 10 a 12 per le forti avversarie.

L’Handball Erice riprende la partita, poi si ferma

Ottimo avvio di ripresa per l’Handball Erice che riesce ad agguantare il match con la rete di Mrkikj portando il parziale sul 14-14 al 37’.

Ma il Pontinia non demorde e si riporta avanti con insistenza, portando Erice al time-out quando al 41’ il parziale dice 14-17.

Nella seconda parte della frazione di gioco, la precisione del Pontinia e i tanti errori di Erice incidono pesantemente nelle sorti dell’incontro. Nel momento del possibile nuovo pareggio ericino, la formazione di casa sbaglia due rigori, con il Pontinia che ha allungato con insistenza, vincendo con il risultato finale di 22 a 27.

Handball Erice – Pontinia, il tabellino, non bastano 7 gol di Mrkikj

Ac Life Style Erice – Cassa Rurale Pontinia 22-27

Primo tempo: 10-12

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 3, Mrkikj 7, Benincasa, Losio 3, Storozhuk, Landri 2, Cozzi, Ravasz, Iacovello (p), Basolu 1, Gorbatsjova 3, Pugliara 1, Coppola 2, Podariu. Allenatore: Edina Borsos.

Cassa Rurale Pontinia: Ramazzotti (p), Manzo, Podda 3, Conte 3, Colloredo 2, Sitzia (p), D’Ambrosio, Notarianni, Bassanese 5, Panayotova 2, Radovic 5, Gomez 5, Crosta 2. Allenatore: Giovanni Nasta.

Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.

I risultati della prima giornata di ritorno

Handball Erice – Pontinia 22-27

Starmed Teramo – Cellini Padova 28-41

Casalgrande Padana – Jomi Salerno 24-35

Cassano Magnago – Alì Best Espresso Mestrino 28-26

Brixen Sudtirol – Securfox Ferrara 36-25

Tushe Prato – Mezzocorona 23-22.

Classifica aggiornata

Questa la classifica della serie A1 femminile dopo la prima giornata di ritorno.

Cassa Rurale Pontinia 22 punti; Jomi Salerno 21; Ac Life Style Erice 18; Brixen Sudtirol 17; Cassano Magnago 14; Casalgrande Padana 12; Cellini Padova 11; Securfox Ferrara e Tushe Prato 10; Mezzocorona 5; Alì Best Espresso Mestrino e Starmed Teramo 2.