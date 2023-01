Pallamano femminile serie A, il big match che apre il girone di ritorno

Vacanze finite per l’Handball Erice che aprirà col botto il 2023. Sabato 7 gennaio alle 15.30 al PalaCardella le Arpie riceveranno la capolista Pontinia per la prima giornata di ritorno del massimo campionato nazionale di pallamano femminile. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sport

Handball Erice-Pontinia è sfida al vertice

Si preannuncia una partita di fuoco. L’Handball Erice è terza in classifica ed è reduce da 6 vittorie di fila. Il Pontinia, invece, viene da 10 vittorie consecutive. Una sola sconfitta per la capolista, proprio contro le Arpie, unica formazione capace di sovrastare le laziali. All’esordio in campionato, infatti, le siciliane si imposero in trasferta per 33-28. Al giro di boa il Pontinia ha chiuso in testa con 20 punti, le neroverdi terze con 18 punti, in mezzo la Jomi Salerno che sabato di scena saranno sul parquet del Casalgrande Padana

Edina Boros sulla panchina delle Arpie

Il 2022 si è chiuso con il divorzio consensuale tra il club ericino e l’allenatore Ferdinando Kokuca. Una sorta di fulmine a ciel sereno. L’Handball Erice sta cercando un altro tecnico ma col Pontinia debutterà in panchina Edina Borsos, attuale responsabile tecnico del sodalizio ericino.

“Prima di tutto volevo augurare un buon anno a tutte le persone che ci seguono – sottolinea –. Tutta la squadra e anche le persone che ci guardano da fuori aspettano con ansia l’inizio di questa seconda fase del campionato. Giocheremo contro la prima in classifica, che ha perso solo una partita, quindi sarà un match abbastanza particolare. Siamo due squadre molto vicine tra loro se si guardano i punti conquistati finora. Un match che darà molte emozioni, ma anche sorprese da vedere”.

Borsos prosegue nella sua analisi. “Nell’ultimo periodo abbiamo avuto dei cambiamenti sia nella squadra e nello staff. Non cambierà, invece, la grinta e la voglia di fare del bene. Tutti quanti stiamo lavorando sodo per avere buoni risultati perché abbiamo un’ottima squadra e tanta voglia di vincere. Volevo, inoltre, ricordare a tutti la variazione di orario della partita di sabato che inizierà alle 15.30. Vi aspettiamo al PalaCardella e sono sicura che verrete in tanti a tifare per la nostra squadra”.

Il programma della prima giornata

Riparte il campionato di serie A1 femminile. Questo il palinsesto della prima giornata di ritorno.

Ac Life Style Erice – Cassa Rurale Pontinia

Starmed Tms Teramo – Cellini Padova

Casalgrande Padana – Jomi Salerno

Cassano Magnago – Alì Best Espresso Mestrino

Brixen Sudtirol – Securfox Ferrara

Tushe Prato – Mezzocorona

La classifica, Handball Erice terza

Questa invece la classifica aggiornata al termine del girone di andata. Cassa Rurale Pontinia 20 punti; Jomi Salerno 19; Handball Erice 18; Brixen Sudtirol 15; Cassano Magnago e Casalgrande Padana 12; Securfox Ferrara 10; Cellini Padova 9; Tushe Prato 8; Mezzocorona 5; Alì Best Espresso Mestrino e Starmed Tms Teramo 2.