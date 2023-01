Pallamano femminile serie A1, due nuovi arrivi per le Arpie

L’Handball Erice sfrutta la pausa di campionato ed annuncia due colpi di mercato. Le Arpie hanno un nuovo tecnico. Si tratta dell’italo-brasiliana Margarida Conte. Classe 1966 ha giocato nel ruolo di portiere anche una Olimpiade nella nazionale Verdeoro a Sydney 2000. Poi ha allenato la selezione brasiliana juniores.

Conte subentra ad Edina Boros che a sua volta aveva preso il posto del dimissionario Ferdinando Kokuca andato via consensualmente durante le vacanze di Natale e dopo la fine del girone di andata. Obiettivo del nuovo coach sarà quello di confermare una posizione tra le prime quattro per tornare a disputare, dopo una stagione di transizione, i play off per lo scudetto.

Jovanovic per la fascia sinistra

L’altro arrivo in casa Handball Erice è il terzino sinistro serbo Marija Jovanovic proveniente dalla squadra islandese del’Ibv. Un arrivo di spessore visto il grande livello del campionato. Jovanovic, classe ‘95. Suo il compito di dare ulteriore spessore ad un reparto difensivo che fino ad ora è il meno battuto d’Italia con 311 reti al passivo in 14 partite. Una media di 22 reti a partita. Jovanovic si aggiunge a Karichma Ekoh, franco-camerunense che ha fatto il suo esordio nell’ultimo turno di campionato con Salerno.

Spazio alla Coppa Italia

Il massimo campionato nazionale di pallamano femminile riprenderà il prossimo 11 febbraio e per l’Handball Erice è prevista la sfida a Ferrara per la quarta giornata di ritorno con le neroverdi quarte in classifica ed in piena zona play off scudetto.

L’Handball Erice sarà impegnata dal 2 al 5 febbraio nella Final Eight di Coppa Italia che si disputerà a Rimini. Nei quarti di finale le neroverdi giocheranno col Casalgrande Padana per l’accesso alle semifinali.

Handball Erice con Casalgrande Padana

• Brixen Südtirol – Cassano Magnago

• Ac Life Style Handball Erice – Casalgrande Padana

• Jomi Salerno – Securfox Ferrara

• Cassa Rurale Pontinia – Cellini Padova

Le semifinali sono previste per il 4 febbraio la vincitrice tra Erice e Casalgrande Padana affronterà una tra Jomi Salerno e Securfox Ferrara. La finale è prevista invece per il 5 febbraio.