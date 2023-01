Pallamano femminile serie A1, finisce 20-27, Arpie sorpassate in classifica

Nuova sconfitta interna per l’Handball Erice che dopo aver perso con la capolista Pontinia due settimane fa, deve issare bandiera bianca con un’altra big di questo campionato: la Jomi Salerno. Le campane si impongono 20-27 al PalaCardella nella terza giornata di ritorno del massimo campionato nazionale di pallamano femminile. Salerno si conferma bestia nera delle siciliane che persero anche all’andata.

Un ko, il quarto stagionale e secondo consecutivo tra le mura amiche, che costa la terza posizione alle neroverdi che rimangono a quota 20 e vengono superate in classifica dalle campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol vittoriose sul Casalgrande Padana. L’Handball Erice è quindi quarto, sempre in zona play off scudetto, con quattro lunghezze di vantaggio sulla quinta posizione occupata dal Cassano Magnago che ha regolato il Ferrara.

Buon avvio per l’Handball Erice ma è un fuoco di paglia

La partita contro una delle contendenti al tricolore inizia bene per la formazione ericina, per poi perdersi nel finale del primo tempo. Salerno riesce ad acquisire, con merito, il vantaggio fondamentale per la gestione delle redini del gioco. Le padrone di casa provano a rientrare in gara, ma le campane non hanno concesso nulla riuscendo così a conquistare il successo.

Tra le singole non bastano le sei realizzazioni di Mrkikj e l’esordio in campo di Ekoh, che ha chiuso il match con quattro reti. Salerno mette in atto la semplice regole del più forte: sbaglia di meno, sa soffrire e controlla il gioco.

Match intenso

Gara intensa, che vede Erice andare avanti con il doppio vantaggio, grazie alle realizzazioni di Mrkikj col parziale di 5-3 al 9’. Le difficoltà offensive di Erice, portano Borsos al time-out al 18’ sul parziale di 7-6. Salerno reagisce e riacquisisce la parità al 24’ portando il parziale sull’8-8. Nel finale della prima frazione i due minuti sanzionati a Mrkikj e a Tarbuch, consegnano il vantaggio delle ospiti che chiudono il primo tempo sul 9 a 13.

Si inceppa l’attacco delle Arpie, Salerno non sbaglia

L’handball Erice riprende con le difficoltà in attacco che costringono a Borsos di chiamare un time-out al 35’ sul parziale di 11-16. Non serve: Salerno aumenta il distacco e chiama un minuto di sospensione per gestire il vantaggio acquisito al 43’ sul 13-19. Pur reagendo, Erice non riesce a ricucire il gap e Borsos tenta di raddrizzare il tiro con l’ultimo time-out a 4’ minuti dalla fine sul 19-25. Nel finale Salerno gestisce, segna altre due reti concedendone solo una alle padrone di casa e festeggia il meritato successo per 20 a 27.

Handball Erice – Salerno, il tabellino

Handball – Erice Salerno 20-27

Primo tempo: 9-13.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 1, Mrkikj 6, Benincasa, Losio 2, Landri, Cozzi 1, Iacovello (p), Basolu 2, Gorbatsjova 2, Pugliara 2, Coppola, Ekoh 4, Podariu. Allenatore: Edina Borsos.

Jomi Salerno: Rizo 4, Stellato, Dalla Costa 3, Rossomando 4, Avagliano, Squizziato 2, Cirino, Di Giugno (p), Stettler 3, Bajciova 3, Manojlovic 7, Napoletano 1, Pereira (p), Lauretti Matos. Allenatore: Francesco Ancona.

Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe.

Serie A1 femminile, i risultati della terza di ritorno

Mezzo Corona – Cellini Padova 27 – 36

Ac Life Style Erice – Jomi Salerno 20 – 27

Starmed Tms Teramo – Alì Best Espresso Mestrino 22 – 26

Cassano Magnago – Securfox Ferrara 28 – 22

Brixen Sudtirol – Casalgrande Padana 28 – 24

Tushe Prato – Cassa Rurale Pontinia 25 – 42

La classifica aggiornata, Handball Erice quarta

Continua la corsa di Cassa Rurale, alla tredicesima vittoria consecutiva, Pontinia e Jomi Salerno in classifica. Handball Erice scende al quarto posto. Ecco la graduatoria aggiornata dopo 14 partite della massima serie nazionale. Cassa Rurale Pontinia 26 punti; Jomi Salerno 25; Brixen Sudtirol 21; Ac Life Style Erice 20; Cassano Magnago 16; Cellini Padova 15; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 12; Tushe Prato 10; Mezzocorona 5; Alì Best Espresso Mestrino 4; Starmed Tms Teramo 2.