Pallamano femminile serie A1, arriva Karichma Ekoh

Nuovo big match casalingo per l’Handball Erice. Sabato 21 gennaio alle 18 le neroverdi riceveranno al PalaCardella la corazzata Salerno per la quattordicesima giornata della massima serie nazionale di pallamano femminile. Due settimane fa c’era stata la supersfida alla capolista Pontinia vinta dalle laziali 27-22.

Handball Erice – Salerno, terza contro seconda

Si tratta della sfida di cartello del programma: di fronte le siciliane terze in classifica con 20 punti e le campane seconde a quota 23. Le ospiti possono vantare il terzo attacco del campionato con 411 reti segnate (le Arpie sono a quota 374), mentre le padrone di casa hanno la miglior difesa con 284 gol subiti.

I due punti in palio sono importanti per le ericine che si giocano anche la terza posizione. Le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol che inseguono ad un solo punto ricevono il Casalgrande Padana ed hanno la possibilità di sorpasso.

All’andata l’Handball Erice subì a Salerno la prima sconfitta stagionale col match chiuso 31-25. Le ospiti hanno perso una sola volta in questa stagione. L’unico ko risale allo scorso 19 novembre ed è arrivato sul parquet della capolista Pontinia (27-25). Poi solo vittorie ed un pareggio, col Brixen Sudtirol lo scorso 3 ottobre.

Nel turno precedente di campionato le Arpie hanno vinto 21-15 sul parquet del Mestrino mentre il Salerno ha regolato il Cassano Magnago 31-28.

Masson “Con Salerno sfida dura ma abbiamo potenziale”

Il portiere brasiliano Chana Masson parla del big match di sabato. Lei è arrivata a campionato inoltrato, e non era presente nel match di andata. Queste le sue parole “Sarà una partita molto dura, perché il Salerno è un’ottima squadra e perché non abbiamo giocato molto bene le ultime due partite. Ma credo nelle nostre potenzialità – osserva l’estremo difensore neroverde – e sono sicura che ci prepareremo per dare il massimo a questa partita. Anche noi siamo una buona squadra, ma dobbiamo trovare il nostro gioco e speriamo che gli infortunati siano al 100% per sabato. Lotteremo per la vittoria ovviamente”.

Colpo mercato per l’Hadball Erice, arriva Karichma Ekoh

Intanto dal mercato arriva un nuovo colpo. Karichma Ekoh, terzino franco-camerunense classe 1998, si è accordata con l’Handball Erice. Arriva dal Chambray Touraine Handball.

Nel 2017 Campionessa europea juniores con la nazionale francese; nel 2018 migliore giocatrice del campionato transalpino. Nel 2021 vince il campionato in Francia mentre nel 2022 riceve il premio come miglior giocatrice del campionato africano per nazioni. Col suo Camerun ha conquistato due medaglie d’argento consecutive ai campionati africani per nazioni.

Il programma della 14ma giornata

Mezzocorona – Cellini Padova

Ac Life Style Handball Erice – Jomi Salerno

Starmed Tms Teramo – Alì Best Espresso Mestrino

Cassano Magnago – Securfox Ferrara

Brixen Sudtirol – Casalgrande Padana

Tushe Prato – Cassa Rurale Pontinia

Serie A1 donne, classifica aggiornata, Handball Erice terzo

Questa la classifica della serie A1 femminile dopo 13 partite: Cassa Rurale Pontinia 24 punti; Jomi Salerno 23; Handball Erice 20; Brixen Sudtirol 19; Cassano Magnago 14; Cellini Padova 13; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 12; Tushe Prato 10; Mezzocorona 5; Alì Best Espresso Mestrino e Starmed Tms Teramo 2.