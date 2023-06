Pallamano femminile A1, nuova formula per i play off, c'è la super coppa

L’Handball Erice comincia a cambiare volto in vista della stagione 2023-2024 che vede le Arpie dare la caccia allo scudetto della pallamano femminile.

Le neroverdi di Margarida Conte non sono più una sorpresa e dopo la vittoria della Coppa Italia e l’aver accarezzato il sogno tricolore, perso in gara 3 della finalissima a Salerno poco più di un mese fa, puntano nuovamente ad un ruolo da protagoniste anche in Europa dove tornano dopo una stagione di pausa partecipando per la seconda volta nella loro storia alla Ehf Cup.

Dal Paceco arriva Gala Irene Rios

Il primo volto nuovo dell’Handball Erice è Gala Irene Rios. Classe 2001, è una pivot argentina che la scorsa stagione ha vinto il campionato di serie A2 con la Pallamano Paceco, la Coppa Sicilia, e sfiorato la Coppa Italia di categoria perdendo la finale con il Dossobuono durante i play off per l’accesso alla massima serie giocati a Chieti. È al momento l’unico annuncio ufficiale in entrata ma sono attese ulteriori novità nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di ripetere quanto fatto facendo bene anche in Europa.

Terenziani, Landri, Mrkikj e Cozzi vanno via

Ma sono tante le partenze. Valentina Terenziani, Valentina Landri, Savica Mrkikj ed Melina Cozzi lasciano Erice. Nell’ultima stagione sono state protagoniste dando un contributo importante a quella che è stata un’annata sportiva da ricordare per il giovane club siciliano. Mrkikj ha anche superato quota 100 reti (106 per la precisione) in regular season per poi essere stoppata da un infortunio al ginocchio che l’ha tenuta fuori per buona parte della stagione.

Cozzi ha firmato 25 reti in regular season e 6 nei play off, Landri 17 gol + 3 nei play off, Terenziani 9 più una nei play off.

Ai saluti anche la responsabile dell’area tecnica Edina Szabo Borsos. Nella stagione scorsa ha gestito il passaggio tra il tecnico Filiberto Kocuca e l’arrivo di Margarida Conte in panchina durante la pausa invernale.

C’è la Super Coppa dall’1 al 3 settembre, l’Handball Erice presente

La Super Coppa farà da prologo alla stagione. Si disputerà dall’1 al 3 settembre e vedrà in campo – in sede da definire – quattro formazioni. Le finaliste scudetto e le finaliste della Coppa Italia. Ovviamente in caso che le stesse formazioni abbiano disputato le due finali verranno sostituite dalle terze e quarte classificate in campionato.

A disputare la Super Coppa saranno dunque la Jomi Salerno campione d’Italia, l’Handball Erice, detentrice della Coppa Italia (e finalista in campionato), il Brixen Sudtirol ed il Pontinia, semifinaliste scudetto dell’ultima stagione.

La serie A1 inizia il 16 settembre

La Figh (la Federazione Italiana pallamano) ha ufficializzato le date per la prossima stagione. La massima serie femminile inizierà il 16 settembre. La regular seasaon consterà di 22 giornate (11 di andata, altrettante di ritorno). Prima pausa di campionato tra la terza e la quarta di andata che si disputeranno rispettivamente il 30 settembre ed il 21 ottobre. Secondo stop tra l’ottavo ed il nono turno (18 novembre, 2 dicembre).

Pausa invernale al giro di boa. Il 16 dicembre si giocherà l’ultima di andata, il 13 gennaio 2024 è prevista la prima di ritorno. Altra pausa tra la quinta e la sesta giornata (17 febbraio e 9 marzo).

Cambiano i play off

I play off per la stagione 2023-2024 inizieranno l’8 maggio e la loro formula sarà diversa rispetto a quanto visto finora.

Le prime sei classificate accederanno agli spareggi per lo scudetto. Le prime due partiranno dalle semifinali – mutuando quanto si vede nella serie B di calcio per intenderci – la terza affronterà la sesta, la quarta giocherà con la quinta. Le vincenti affronteranno le prime due nelle semifinali. Tutti gli accoppiamenti saranno al meglio delle due partite (andata-ritorno) ed eventuale bella sul campo della migliore classificata al termine della regular season. In caso di parità in gara 3: supplementari e rigori.

Le date dei quarti di finale: 8-12 maggio eventuale bella il 14 maggio. Semifinali: 17-22 maggio, eventuale bella il 24 magigo. Finale scudetto: 28-31 maggio, eventuale gara 3 il 2 giugno.

Play out e retrocessioni

La squadra che si classificherà al 12mo ed ultimo posto della massima serie retrocederà direttamente in serie A2. Le formazioni dall’8vo all’11mo posto disputeranno i play out per la permanenza in A1 con la formula delle semifinali sempre al meglio delle due partite. Anche in questo caso, se al termine della “bella” dovesse persistere la parità si disputeranno due tempi supplementari ed eventuali rigori.

Finale 10-11mo posto 17-22 maggio, eventuale bella il 24 maggio.

Coppa Italia, le date e la formula

Rimane invariata la formula della Coppa Italia: al termine del girone di andata le prime otto classificate della A1 si qualificheranno per il trofeo che si terrà dall’1 al 4 febbraio 2024. Nei quarti di finale della Final Eight la prima affronterà l’ottava, la seconda se la vedrà con la settima, la terza con la sesta e la quarta con la quinta.

