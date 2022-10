Pallamano femminile, serie A1, Arpie a caccia di una nuova vittoria

Trasferta insidiosa a Casalgrande per l’Handball Erice che domani (fischio di inizio alle 15.30, diretta su Elevensports.it) sarà impegnata sul parquet emiliano per la quinta giornata del massimo campionato femminile di pallamano.

Le Arpie sono a caccia della seconda vittoria consecutiva e della quarta affermazione stagionale. L’obiettivo è quello di centrare un’altra affermazione per mantenersi in alta classifica. Le ericine sono in zona play off con 6 punti e sono reduci dalla netta vittoria di sabato scorso in casa col Ferrara.

La formazione allenata da Filiberto Kokuka ha finora perso soltanto con lo Jomi Salerno, vicecampione d’Italia, attualmente unica squadra a punteggio pieno.

Dal canto suo, il Casalgrande Padana, ha conquistato due punti in meno, è reduce dalla sconfitta col Cassano Magnago ma ha si è presa il lusso di battere le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol per 26-22. La formazione emiliana ha un palmares di tutto rispetto con 11 scudetti vinti.

Sfida a distanza tra Mrkikj e Furlanetto

Tra le note tattiche, sicuramente spicca la sfida a distanza tra le due bomber delle squadre. Per l’Handball Erice Savica Mrkikj a segno 33 volte finora e terza miglior marcatrice della serie A1; per il Casalgrande Padana Ilenia Furlanetto che di reti ne ha siglate 31. Ma le padrone di casa potranno contare anche sull’apporto offensivo di Nahomi Marquez e di Francesca Franco (22 e 21 gol segnati fin qui).

Le Arpie naturalmente potranno avvalersi anche di altre marcatrici velenose, Marianela Tarbuch, fra tutte, andata in rete 22 volte.

Possibile debutto per Chana Masson nell’Hadball Erice

Potrebbe esserci spazio per Chana Masson, esperto portiere brasiliano, ultimo colpo di mercato in casa Handball Erice. La sua esperienza potrebbe far comodo anche se Magdalena Brkic e Martina Iacovello (quest’ultima anche convocata per uno stage della Nazionale un paio di settimane fa), non hanno certamente demeritato. La porta delle Arpie sembra sempre più in mani sicure.