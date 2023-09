Pallamano femminile, Arpie ok 27-17 al PalaCardella, domenica si replica

Esordio continentale vittorioso per l’Handball Erice che al Pala Cardella si impone largamente per 27-17 sull’H71, formazione delle Isole Faroe nella partita di andata del secondo turno dell’Ehf European Cup. Si tratta del primo successo continentale della storia del club siciliano che partecipa per la seconda volta nella storia ad una kermesse internazionale.

Davanti al pubblico amico del PalaCardella, le Arpie hanno dapprima faticano poi trovano il ritmo e concedono poco alla squadra ospite. La difesa è stata decisiva. Dopo un avvio lento, infatti, le neroverdi hanno concesso appena una sola rete in 21 minuti.

In attacco, Manojlovic si distinta con le sue 8 reti personali. Le formazioni si ritroveranno in campo tra 48 ore, ossia domenica 24 settembre al PalaCardella, con la gara di ritorno fissata alle 18. In palio l’approdo ai sedicesimi di coppa.

Avvio lento

Inizio di gioco contratto con Erice che paga i due minuti di Ekoh e Masson che portano le ospiti avanti sul 3 a 6 (9’). Manojlovic, Ekoh ed Nkou pareggiano le ostilità al 13’ quando il tabellone dico 6-6. Il vantaggio per Erice di Basolu porta H71 al time-out al 17’ sul 7-6. La difesa di Erice resta imbattuta per quindici minuti di gioco, fino alla rete di Arge L. al 25’ sul 10-7. Nel finale di frazione Erice chiude avanti con il punteggio di 12-7.

Nella ripresa Erice allunga

Ritmo di gioco caratterizzato dagli errori, con Erice che riesce ad allungare. La girella di Nkou porta l’H71 al time-out sul 16 a 9 al 42’. Manojlovic realizza due reti che costringono l’H71 alla sospensione al 48’ sul parziale di 20-12. Erice riesce a gestire il vantaggio e poi vince con il risultato finale di 27 a 17. Un buon vantaggio in vista del match di ritorno.

Handball Erice-H71, il tabellino

Handball Erice-H71 27-17

Primo tempo: 12-7

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei 1, Notarianni 2, Coppola, Tarbuch 3, Basolu 2, Pugliara 2, Gorbatsjova 2, Manojlovic 8, Farisé, Benincasa, Nkou 3, Storozhuk 1, Ekoh 2, Ramazzotti (p), Rodrigues 1. Allenatore: Nikola Manojlovic.

H71: Larsen (p), Egholm E. 2, Gilladottir, Halsdottir, Egholm K. 1, Petersen, Arge L 4, Av Sakroi (p), Joensen 3, Arge C. 2, Brockie 2, Jacobsen S. 2, Brimnes 1.

Allenatore: Petra Freislerová.

Arbitri: Jaap Klompers e Koen Stobbe. Delegato: Vladimir Jovic.