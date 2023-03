Pallamano femminile serie A1, inizia rush finale

Sulla carta è un avversario alla portata, ma l’Handball Erice non vuole adagiarsi sugli allori. C’è il pericolante Teramo nel mirino delle Arpie che ospiteranno il fanalino di coda del massimo campionato nazionale di pallamano femminile sabato alle 18 al PalaCardella per l’ottava giornata di ritorno. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Elevensports.com

Obiettivo delle siciliane è quello di ottenere i due punti e mantenere la terza posizione difendendola dall’assalto delle campionesse d’Italia Brixen Sudtirol che saranno ospiti di un’altra pericolante: l’Alì Best Espresso Mestrino, penultimo in classifica.

L’Handball Erice è terzo in classifica dopo aver battuto sabato scorso in trasferta proprio il quotato Brixen Sudtirol ed aver operato il sorpasso.

La rincorsa verso i play off, duello Handball Erice-Brixen

Inizia quindi il rush finale nella regular season che designerà la griglia dei play off scudetto.

La Jomi Salerno sembra la squadra destinata a concludere la fase regolare al comando grazie ai suoi 33 punti conquistati forti di un bottino di 16 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Le campane sono già aritmeticamente qualificate avendo 12 lunghezze di vantaggio sul Cellini Padova (quinto) a quattro giornate dalla conclusione della prima fase. Il Pontinia con 30 punti è secondo ed anche la formazione laziale è già ammessa per gli spareggi scudetto. E con quattro lunghezze di vantaggio rispetto alle siciliane sembra aver ipotecato la piazza d’onore.

Il calendario, sempre sulla carta, sembrerebbe favorire l’Erice, recente vincitore della Coppa Italia, nella corsa al terzo posto.

Dopo la sfida con il Teramo, le Arpie andranno in casa della neopromossa Tushe Prato per l’1 aprile. Nuova pausa campionato di ben tre settimane e ritorno in campo il 22 aprile col Mezzocorona, anche questa formazione che naviga nei bassi fondi della classifica.

La stagione regolare si chiuderà con la trasferta sull’ostico parquet del Cellini Padova, attualmente quinta forza del campionato ed in lotta, almeno dal punto di vista aritmetico, per un posto tra le prime quattro e per l’accesso ai play off.

Il Brixen Sudtirol, che insegue le siciliane ad un punto di distanza, affronta il Mestrino in trasferta, poi riceve il Teramo. Alla penultima giornata big match con la Jomi Salerno in casa e chiusura a Prato.

Gorbatsjova “Puntiamo a limare gli errori”

Polina Gorbatsjova, terzino-centrale dell’Handball Erice parla del momento della squadra. “Dopo l’importante vittoria contro il Bressanone – sottolinea – abbiamo subito iniziato a preparare la prossima partita contro il Teramo. Stiamo lavorando sugli errori dell’ultima gara. Vogliamo un gioco caratterizzato da una difesa forte ed un attacco maggiormente organizzato. Sappiamo che non è facile. Ogni squadra si prepara per batterci. Noi vogliamo giocare ogni match vincendolo e portando in campo ogni volta un gioco migliore”.

Serie A1 femminile, il programma dell’ottava giornata di ritorno

Securfox Ferrara – Cellini Padova alle 17.30

Ac Life Style Erice – Starmed Tms Teramo alle 18

Alì Best Espresso Mestrino – Brixen Sudtirol alle 18.30

Casalgrande Padana – Mezzocorona alle 18.30

Jomi Salerno – Cassa Rurale Pontinia alle 18.30

Cassano Magnago – Tushe Prato alle 18.30

Classifica aggiornata

Questa la classifica alla vigilia della diciannovesima giornata. Jomi Salerno 33 punti; Cassa Rurale Pontinia 30; Ac Life Style Erice 26; Brixen Sudtirol 25; Cellini Padova 21; Cassano Magnato 20; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 16; Tushe Prato 12; Mezzocorona 7; Alì Best Espresso Mestrino 6, Tarmed Tms Teramo 4.

