Pallamano femminile serie A1, le Arpie espugnano Bressanone 32-27

Vittoria esterna e terzo posto in classifica. Non poteva fare di meglio l’Handball Erice che espugna il difficilissimo parquet di Bressanone superando 32-27 le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol nella settima giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A1 di pallamano femminile.

Le Arpie concedono il tris dopo aver vinto sia la gara di andata che, ad inizio febbraio, la finale di Coppa Italia alzando il primo trofeo della giovane storia del club. Le siciliane, quindi, si confermano bestia nera della formazione tricolore.

Un successo di carattere per la formazione allenata da Margarida Conte che si riscatta dopo la beffa subita allo scadere del match col Cassano Magnago prima della pausa per la Nazionale.

Il sette neroverde è sempre stato in vantaggio nell’arco dei 60’. Un ritorno al successo che spinge Erice, come detto, nuovamente al terzo posto in classifica. Tra le singole emergono le realizzazioni di Gorbatsjova e di Ekoh, ma la forza difensiva è stato il valore aggiunto che ha permesso all’Handball Erice di conquistare due punti importanti in classifica in vista della fase finale della stagione regolare del campionato. A quattro turni dalla conclusione, le ericine blindano la zona play off anche per il contemporaneo successo della capolista Salerno sul Padova, quinto in classifica. Nondimeno il calendario è favorevole, almeno sulla carta, alle neroverdi.

Handball Erice subito avanti

La partita comincia nel migliore dei modi per l’Handball Erice che concretizza subito il doppio vantaggio con le reti di Gorbatsjova ed Ekoh. Dopo 3’ il punteggio è di 2-0 per le siciliane. La difesa di Terenziani e le reti di Tarbuch e di Gorbatsjova costringono il tecnico del Brixen Sudtirol Hubert Nossing al time-out quando il tabellone luminoso indica un parziale impietoso: 4-0 dopo 7’ di gioco.

La pausa fa bene alle padrone di casa. Il Sudtirol si sblocca, mentre Erice fatica ad andare a segno. Conte, a sua volta, chiama un minuto di sospensione al 14’ sul 6-4 in vantaggio per la sua formazione. Ritmo di gioco lento e ricco di disattenzioni, con la formazione di casa che due minuti dopo trova il pareggio ed il parziale passa sul 6-6.

Gorbatsjova ed Ekoh spingono l’Handball Erice nuovamente avanti al 18’ sull’8-6. La difesa ericina è produttiva ed Erice allunga sul 11-18 al 26’. Nel finale le siciliane chiudono la frazione sul 14 a 10.

Ekoh sale in cattedra nella ripresa

Dopo l’intervallo, la franco-camerunense Ekoh sale in cattedra rivelandosi un valore aggiunto nelle due metà campo di gioco. Al 36’ il vantaggio dell’Handball Erice sale sul +6 sul 17-11. Le parate di Masson, con le reti di Ekoh e di Gorbatsjova spingono Erice sul +7 al 39 sul 20-13.

Brixen Sudtirol cambia difesa, ponendo l’attenzione dei propri occhi su Ekoh, con Conte che preferisce chiamare un minuto di time-out al 45 sul parziale di 22-17 per le ospiti. I 360 gradi in volo di Ekoh con gol mettono un sigillo importante per la vittoria ericina, ma Nossing vuole giocarsi ancora le proprie opportunità quando il cronometro segna 51 minuti ed il parziale è di 25-19. Il successo di Erice si concretizza poi con il risultato finale di 32-27.

Brixen Sudtirol – Handball Erice, il tabellino

Brixen Sudtirol – Ac Life Style Erice 27-32

Primo tempo: 10-14.

Brixen Sudtirol: Muratovic 4, Eder 1, Hilber 2, Saranovic 8, Prunster (p), Di Pietro 2, Vegni 1, Put 2, Habicher, Babbo 7, Luchin (p), Kiesenhofer, Rabanser, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler. Allenatore: Hubert Nossing.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 6, Benincasa, Landri, Cozzi, Iacovello (p), Basolu 1, Pugliara 1, Coppola 3, Ekoh 8, Gorbatsjova 11, Terenziani 2, Farisé, Jovanovic. Allenatore: Margarida Conte.

Arbitri: Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.

Serie A1 femminile, i risultati della settima giornata di ritorno

Sabato 18 marzo

Brixen Sudtirol – Ac Life Style Erice 27-32

Mezzocorona – Sercurfox Ferrara 34-31

Cassa Rurale Pontinia – Alì Best Espresso Mestrino 34-23

Cellini Padova – Jomi Salerno 20-32

Tushe Prato – Casalgrande Padana 22-28

Domenica 19 marzo

Starmed Tms Teramo – Cassano Magnago alle 16

La classifica, Handball Erice torna terza

La classifica dopo 18 partite giocate. Jomi Salerno 31 punti; Cassa Rurale Pontinia 30; Ac Life Style Erice 26; Brixen Sudtirol 25; Cellini Padova 21; Cassano Magnago* 18; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 16; Tushe Prato 12; Mezzocorona 7; Alì Best Espresso Mestrino 6; Starmed Tms Teramo* 4.

Con l’asterisco: una partita in meno.

Like this: Like Loading...