Pallamano femminile serie A1, al PalaCardella finisce 34-18

Vittoria agevole e terzo posto confermato. L’Handball Erice batte senza problemi il fanalino di coda Teramo per 34-18 nel match della ottava giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile.

A tre partite dalla fine della stagione regolare manca solo un punto alle neroverdi per conquistare aritmeticamente la qualificazione ai play off scudetto. Sarebbe il coronamento di una stagione già memorabile per via della storica vittoria della Coppa Italia ad inizio febbraio.

Le Arpie salgono a 28 punti e tengono ad una lunghezza di distacco le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol vittoriose sul parquet del pericolante Alì Mestrino. Ma soprattutto rimangono con 5 lunghezze di vantaggio sul Cellini Padova che ha vinto a Ferrara.

Sfida mai in discussione per l’Handball Erice che, davanti ad una bella cornice di pubblico del PalaCardella conduce in vantaggio la sfida per tutti i 60 minuti di gioco.

Teramo, nonostante le difficoltà, non ha mai mollato mentalmente ed ha cercato di mantenere alta la concentrazione. Le migliori realizzatrici dell’incontro sono state Ekoh e Chandarli che hanno chiuso il match con 7 realizzazioni.

Primo tempo, Handball Erice subito avanti

Terenziani porta subito Erice in doppio vantaggio al 6’ il punteggio dice 3-1. L’Handball Erice allunga con le conclusioni di Ekoh, costringendo Palarie al time-out al 14’ quando il tabellone indica il parziale di 8-2 per le siciliane. La difesa del Teramo fatica a trovare la quadra per arginare le offensive ericine ed al 26’ il 16-4 è più che rassicurante. La prima frazione termina con il punteggio di 17-6

Nel finale ritmi più bassi

Erice parte forte con ottime conclusioni offensive ed allunga ancora di più il proprio vantaggio. Al 37’ il parziale è di 23-8.

Le ericine trovano nelle reti di Coppola un valore aggiunto (46’ 27-11). Nel finale si abbassano i ritmi di gioco ed Erice gestisce il proprio vantaggio. Il match termina con il punteggio finale di 34 a 18.

Handball Erice-Teramo, il tabellino

Ac Life Style Erice-Starmed Tms Teramo 34-18

Primo tempo 17-6.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 4, Benincasa, Landri, Cozzi 2, Iacovello (p), Basolu 2, Pugliara 1, Coppola 4, Ekoh 7, Gorbatsjova 4, Terenziani 2, Farisé 2, Ravasz 3, Storozhuk 3. Allenatore: Margarida Conte.

Starmed Tms Teramo: Franceschini (p), Di Giulio, Di Prisco 2, Canzio, Macrone 1, Baldassarre, Capone 4, Lanfredi 2, Bellu, Fabisch 2, Chandarli 7, Galletti (p), Brkic (p). Allenatore: Maria Daniela Palarie.

Arbitri: Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga.

Serie A1, i risultati dell’ottava di ritorno

Securfox Ferrara – Cellini Padova 34-41

Ac Life Style Erice – Starmed Tms Teramo 34-18

Alì Best Espresso Mestrino – Brixen Sudtirol 30-39

Casalgrande Padana – Mezzocorona 25-28

Jomi Salerno – Cassa Rurale Pontinia 29-25

Cassano Magnano – Tushe Prato 27-25

La classifica aggiornata

Jomi Salerno 35 punti; Cassa Rurale Pontinia 30; Ac Life Style Erice 28; Brixen Sudtirol 27; Cellini Padova 23; Cassano Magnago 22; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 16; Tushe Prato 12; Mezzocorona 9; Alì Best Mestrino 6, Starmed Tms Teramo 4.