L'attaccante svedese allontana le voci sul suo ritiro

«Pensate che io sia finito? Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando». Così il campione svedese di calcio in un video pubblicato stamattina sui social media, allontanando così l’ipotesi che sta pensando al ritiro.

L’attaccante del Milan, 39 anni il prossimo 3 ottobre, ha detto: «Quindi pensate che io sia finito. Che la mia carriera terminerà presto. Non mi conoscete. Ho dovuto combattere per tutta la vita. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso».

Il video:

Visualizza questo post su Instagram and i’m just warming up Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 25 Lug 2020 alle ore 12:28 PDT

Stefano Pioli, allenatore del Milan, a proposito di Ibrahimovic, ha detto: «L’apporto che ha dato alla crescita della squadra è evidente, mi auguro di poter lavorare ancora con lui ma ci sono tante situazioni che vanno messe sul piatto. È molto importante, sta ancora bene e può essere ancora trainante. Ne sono assolutamente convinto, poi dipenderà da tante cose».

«Credo che Zlatan e il club non si siano ancora parlati, credo succederò presto. Certe situazioni non sono ancora state affrontate perché non c’era certezza su cui sarebbe stato l’allenatore», ha aggiunto Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con l’Atalanta (1-1).