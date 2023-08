Serie B, il difensore vuole essere protagonista in rosanero

Doppia seduta di allenamento a Pinzolo per il Palermo che sta continuando la preparazione pre-campionato. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto al mattino un’attivazione tecnica e sprint ed un’esercitazione tattica sulla costruzione bassa, mentre al pomeriggio un’attivazione e torello, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Buttaro sta meglio

Alessio Buttaro ha incontrato i giornalisti presenti nella sede del ritiro parlando delle sue condizioni. Il terzino aveva preso uno scontro di gioco durante l’amichevole di domenica con il Legnago.

“Sto bene – ha sottolineato – ho preso una botta durante l’amichevole con il Legnago Salus, ma sono subito rientrato in gruppo. Stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così e prepararci al meglio”.

“Palermo piazza molto calda”

Il giovane difensore rosanero ha continuato parlando della piazza: “A Palermo si sta bene la piazza è molto calda, i tifosi ci aiutano sempre a dare qualcosa in più. Cerco sempre di dare quello che posso per aiutare la squadra seguendo le indicazioni dell’allenatore e soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi. Da terzino mi trovo molto bene”.

“L’Obiettivo è essere competitivi”

Buttaro parla dell’obiettivo stagionale. “Dobbiamo essere competitivi in campionato e cercare di puntare il più in alto possibile. L’importante è lavorare bene e se lo facciamo con i giusti criteri possiamo arrivare in alto. Se facciamo le cose come dobbiamo sia durante gli allenamenti che in partita, possiamo lottare contro chiunque. Il mio obiettivo è lo stesso del gruppo: vogliamo essere competitivi per andare in serie A, lo vogliamo tutti”.

Ed ancora ha parlato anche del vantaggio di avere sia in squadra che a bordo campo gente d’esperienza. “Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni sono giocatori con molta esperienza – ha sottolineato – e hanno vinto già dei campionati, mi possono aiutare a crescere. Sentire i loro consigli mi può fare solo bene. Anche avere a bordo campo ex difensori e gente come il direttore sportivo Leandro Rinaudo e Cesare Bovo durante gli allenamenti ti aiuta, soprattutto nel posizionamento in campo. Guadagnare quel mezzo metro in più ti può fare arrivare prima sul pallone. Avere accanto gente d’esperienza è uno stimolo e un aiuto in più per tutti”.