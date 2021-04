Pallanuoto Serie A1

Il match decisivo domani alle 15, all’Olimpica

All’andata il sette di Baldineti si impose a Trieste 13-5

Un successo spalancherebbe lo storico accesso alle finali scudetto

Un match ball per entrare nella storia. Ancora una volta in questa stagione. Domani pomeriggio, infatti, il Telimar Palermo ospita la Pallanuoto Triste all’Olimpica di viale del Fante (inizio alle 15, arbitri Severo e Castagnola) per la quarta giornata – la prima di ritorno – del girone E del round preliminare scudetto con un unico obiettivo: la vittoria.

In palio l’accesso alle finali con due turni di anticipo

In caso di successo, infatti, il club dell’Addaura staccherà, con due giornate di anticipo, il lasciapassare per le finali scudetto entrando – per la prima volta nella sua storia – tra le prime quattro squadre dell’olimpo italiano. Un risultato mai raggiunto dal team palermitano che punta a migliorare quanto già fatto in questa stagione essendo esordiente in una fase scudetto.

La classifica al giro di boa del girone E del round preliminare scudetto vede i palermitani al secondo posto con 6 punti dietro alla corazzata Pro Recco (capolista a punteggio pieno ed a caccia del suo 34° tricolore) e davanti proprio ai triestini di cinque lunghezze per effetto del successo nel match di andata disputato lo scorso 3 marzo alla piscina Bianchi.

In quell’occasione, gli uomini guidati dal tecnico Marco Baldineti si imposero 13-5 grazie a quattro reti di Luca Damonte, alle doppiette di Massimiliano Migliaccio, Mario Del Basso e di Riccardo Lo Dico ed alle marcature singole di Davide Occhione, Andrija Vlahovic e di Francesco Paolo Lo Cascio, nonché alle parate di Gianmarco Nicosia, secondo portiere della nazionale campione del mondo.

La vittoria consegnerebbe al Telimar la possibilità di incrementare il vantaggio sui triestini in modo incolmabile: l’eventuale +8 in graduatoria a due turni dalla conclusione di questa fase non sarebbero recuperabili. Il Posillipo, che ha gli stessi punti della squadra friulana, ha una partita in più avendo già giocato con la Pro Recco perdendo in casa per 24-3.

Ad inizio maggio la Final Four di Coppa Italia all’Olimpica

La stagione del Telimar ha comunque un altro appuntamento importante: la Final Four di Coppa Italia che si disputerà alla piscina Olimpica dal 4 al 5 maggio prossimi. Anche in questo caso si tratta di una prima volta per la società guidata da Marcello Giliberti. Il sette palermitano giocherà la semifinale con la Pro Recco mentre nell’altra sfida per l’accesso alla finalissima ci sarà un’altra formazione siciliana: l’Ortigia Siracusa che se la vedrà col Brescia.

L’atto conclusivo della Coppa Italia originariamente era previsto il 19 ed il 20 marzo ma a causa di alcuni casi di Covid nel Brescia è stata posticipata ad inizio del mese prossimo.

L’Ortigia ha pareggiato a Salerno

L’atra siciliana di A1, l’Ortigia Siracusa, impegnata nel girone F del preliminare scudetto, ha impattato mercoledì a Salerno per 10-10 frenando la sua corsa verso la final four tricolore. Gli aretusei adesso sono terzi a quota 4 perdendo l’occasione di agganciare in seconda posizione la Rari Nantes Savona sconfitta in casa dalla capolista del gruppo Brescia, candidata a contendere il titolo alla Pro Recco, per 17 ad 11.