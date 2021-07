Il premio economico per aver vinto Euro 2020

Gli Azzurri, avendo battuto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 a Wembley, hanno anche vinto un premio di 250mila euro a testa, la metà rispetto a quanto avrebbero incassato i colleghi inglesi, frutto di un accordo tra la squadra e la FIGC.

Prima dell’inizio della competizione, infatti, il presidente federale Gabriele Gravina e il capitano Giorgio Chiellini si erano messi d’accordo sui premi con queste cifre: 80mila euro in caso di quarti di finale, 150mila per la partecipazione alle semifinali e 200mila in caso di secondo posto.

L’UEFA verserà poi alla FIGC la cifra di 28,5 milioni di euro divisi così: 9,3 per la partecipazione; 3 per le vittorie ai gironi; 1,5 per il raggiungimento degli ottavi di finale; 2,5 per i quarti; 4 per la semifinale; 5 per la finale e altri 3 per averla vinta.