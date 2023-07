Le Azzurre sfidano le forti scandinave

L’Italia torna in campo e sfida la Svezia sabato 29 luglio alle 9.30 ore italiane a Wellington per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali di calcio femminili in corso di svolgimento in Nuova Zelanda ed Australia.

Dopo la sofferta vittoria per 1-0 sull’Argentina all’esordio grazie ad una rete nel finale di Cristiana Girelli, le Azzurre allenate da Milena Bartolini affrontano la corazzata Svezia, tra le favorite per la vittoria finale del torneo e terza nel ranking Fifa, che ha superato il Sudafrica per 2-1 soffrendo per tutti i 90 minuti. Le scandinave nella precedente edizione della Coppa del Mondo – a Francia 2019 – centrarono il terzo posto dopo essere state eliminate dall’Olanda (che ai quarti superò l’Italia), superando nella finale di consolazione l’Inghilterra.

Avversario ostico e di grande tradizione, quindi, per l’Italia che però ha grande entusiasmo dopo l’importante successo sulle sudamericane di lunedì.

Chi vince vola già agli ottavi di finale

La partita mette in palio il primo posto nel girone e la qualificazione anticipata agli ottavi di finale. Sia le Azzurre che le scandinave hanno vinto al loro esordio ed hanno 3 punti mentre Sudafrica ed Argentina hanno raccolto un punto in due partite avendo pareggiato lo scontro diretto 2-2. Chi vincerà andrà a quota 6 e non potrà essere raggiunta né dalle sudafricane né dalle argentine.

Le prime due passano agli ottavi di finale, dove in ogni caso ci sarebbe un’avversaria temibilissima (Stati Uniti o Olanda).

Italia-Svezia in Tv

La partita tra Italia e Svezia viene tramessa in diretta Tv su Rai 1 alle 9.25. Prevista anche la diretta streaming su RaiPlay.it.

Probabile formazione dell’Italia

Il commissario tecnico Milena Bertolini contro l’Argentina ha sorpreso lanciando dall’inizio le giovanissime Dragoni e Beccari, escludendo dalle titolari Giuliani e Girelli. Questa volta potrebbero non esserci tali sorprese. Dovrebbero essere titolari le stesse che sono scese in campo lunedì.

Questo l’undici che è sceso in campo con le sudamericane: Durante; Di Guglielmo, Linari, Boattin, Salvai; Giugliano, Bonansea, Beccari, Dragoni; Caruso; Giacinti.