In programma dall'8 al 12 settembre

Ben 32 gli incontri di singolare programmati per martedì 8 settembre, giornata nella quale sono iniziati i tabelloni principali del VI Torneo Internazionale itf junior Città di Palermo in programma fino a sabato 12 settembre sui campi del Ct Palermo.

Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri. Nel singolare maschile, approdano al secondo turno, il n. 1 del seeding il francese Alexandre De Villipin, la seconda testa di serie il romano Daniele Minighini e l’ottava testa di serie il campano Mariano Tammaro.

Molto bene il palermitano del Country Time Club Federico Cinà, wild card del comitato organizzatore che batte in due set il francese Pierre Boullenger. Nei due derby siciliani, affermazioni di Gabriele Piraino su Matteo Iaquinto e di Gabriele Dolce su Leonardo Gagliani. Esordio ok anche per un altro esponente del Country Time Club Gabriele Guercio che supera la resistenza del danese Biagiotti.

In campo femminile, nessun problema per la prima favorita Giorgia Pedone (nella foto) del Ct Palermo che sconfigge la connazionale Silvia Pomarolli. Superano il turno anche le altre due atlete del Ct Palermo Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara,oltre alla qualificata Gaia Greco del Country Time Club. Esordio sul velluto per la ligure Denise Valente n. 2 del seeding che si impone 61 62 sulla russa Kursina. La campionessa italiana under 16 Federica Urgesi batte 76 64 Giorgia Pallone. Stacca il pass per il secondo turno anche Fabrizia Cambria del Vela Messina.

Mercoledì 9 settembre dalle 9.30 gli incontri del secondo turno.