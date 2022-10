Podismo, domenica 16 ottobre al via da Mondello alle 9

Se quella dello scorso anno è stata l’edizione della ripartenza, l’appuntamento di quest’anno si prospetta come quello della conferma. È ormai tutto pronto, o quasi, per la nona edizione della Palermo International Half Marathon che si correrà domenica 16 ottobre a partire dalle 9.

Oltre 800 atleti alla Palermo International Half Marathon

Saranno oltre 800 gli atleti al via della kermesse podistica organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello che ha come obiettivo quello di coniugare l’amore per la corsa su strada e la natura. Sono 14 le nazioni rappresentate alla gara. Oltre all’Italia, naturalmente, ci saranno rappresentanti di Germania, Olanda, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Danimarca, Stati Uniti, Portogallo, Polonia, Irlanda, Austria, Ungheria e Spagna. Saranno oltre 200 gli stranieri in gara.

Sorbello “Numeri incoraggianti, gara di grande rilievo”

Nando Sorbello, presidente dell’Asd Agex che organizza l’evento e deus ex-machina della kermesse, ha presentato l’evento sottolineando come questa sia “L’edizione della conferma con numeri pre-pandemia. Per noi è motivo di grande orgoglio. Speriamo di migliorare il numero degli oltre 800 iscritti (lo scorso anno furono 500, ndr). Nota lieta è la presenza di oltre 200 stranieri e parecchi turisti che vengono dal nord Italia in un periodo di media-bassa stagione avere questi numeri”.

Tirrito “Privilegio ospitare kermesse che promuove benessere e sport”

Presente anche l’assessore all’Innovazione al Comune di Palermo Antonella Tirrito che ha sottolineato l’importanza di una kermesse sportiva così importante “in grado di attrarre così tanti sportivi e turismo, un volano che sicuramente fa bene alla città”.

L’assessore della Giunga Lagalla ha poi continuato: “Penso agli 800 partecipanti ma mia attenzione particolare agli oltre 200 che si sono iscritti che godranno le bellezze della nostra città. Un privilegio poter ospitare una manifestazione che promuove benessere e lo sport”.

Si assegna il campionato siciliano a squadre di mezza maratona

La gara, presentata questa mattina al Circolo Tennis Palermo, si articolerà su due traguardi (10 Km. e Mezza maratona). Valida quale terza prova del circuito internazionale, Running Sicily, la Palermo International Half Marathon è inserita nel calendario nazionale della Fidal “manifestazione bronze”. Quest’anno assegnerà anche il titolo di Campione siciliano assoluto a squadre maschile e femminile di Mezza Maratona. La kermesse, nel 2019, assegnò il titolo italiano assoluto mentre nel 2021 quello paralimpico.

La classifica di società per il campionato regionale verrà determinata dalla somma dei migliori punteggi per un massimo di 5 atleti maschili e 4 femminili. Il primo classificato tra gli uomini avrà 100 punti, 99 il secondo e così via a scalare fino al 100° classificato che otterrà un punto. Tra le donne verranno assegnati 50 punti alla prima classifica, 49 alla seconda e così via a scalare fino alla 50° classificata che otterrà un punto.

I favoriti alla Palermo International Half Marathon

La partenza domenica è in programma alle ore 9 davanti l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello (Viale Regina Elena). Sui 21.0975 Km. della maratonina occhi puntati su Abdelkrim Boumalik dell’Atletica Canicattì, campione italiano Master SM55 a Martinengo nei 10 km su strada, nonché campione regionale sempre sulla medesima distanza a Caltanissetta un mese fa. Anche se la sorpresa potrebbe arrivare dai tanti stranieri presenti al via. Annunciato anche Bibi Hamad che tra i favoriti della 10 chilometri.

Il primato della Mezza Maratona appartiene al keniano Joel Maina Mwangi con 1h 02’29” stabilito nel 2019, quando la gara fu valida per il titolo italiano assoluto di Maratonina, mentre tra le donne il record appartiene ad Anna Incerti con 1h 14’09” (stabilito sempre nel 2019).

Avvincente si preannuncia anche la gara sui 10 Km. con Soumualia Diakite (atleta del Mali tesserato per la società organizzatrice ASD Agex Palme, che da 7 anni vive a Palermo, al rientro alle gare) e Bibi Hamad (3° assoluto al Trofeo Sale & Saline di Trapani con 34’43”) destinati a darsi battaglia per il successo finale, mentre tra le donne fari puntati sulle gemelle Francesca e Barbara Vassallo, rispettivamente con un personale di 37’27” (stabilito nel 2019 a Misano) e 37’05” (stabilito lo scorso anno a Telese Terme) sui 10 km.

Il percorso della Palermo International Half Marathon

Il percorso (che è possibile visionare sul sito della manifestazione www.runningsicily.it) prevede la partenza da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze – Mondello), Viale Margherita di Savoia, Viale Ercole (5 Km), Palazzina Cinese, Viale Niscemi (Villa Niscemi, anche se questo passaggio è in forse per il discorso Legionella ed ancora si deve avere l’ok definitivo dal Comune).

Poi gli atleti si dirigeranno verso Viale Ercole, Viale Diana, Via dell’Artigliere, Rotonda Statua della Libertà, Via Libertà (10 Km Giardino Inglese), Piazza Castelnuovo (Teatro Politeama), Via Libertà, rotonda Statua della Libertà, Via dell’Artigliere, Viale della Favorita (giro boa), Viale Diana (15 Km), Viale Margherita di Savoia (20 Km), Viale Regina Elena – Arrivo (ingresso ristorante alle Terrazze Mondello).

Iscrizioni, c’è ancora tempo

Tutti gli atleti al via riceveranno una maglia tecnica personalizzata ed una splendida medaglia raffigurante la Sicilia. Trofei personalizzati saranno assegnati ai primi 3 di categoria maschile e femminile.

Sarà possibile ritirare pacco-gara e pettorale sabato 15 ottobre dalle 12 alle 18 all’Antico Stabilimento Balneare di Mondello (quartier generale della manifestazione).

I ritardatari hanno ancora la possibilità di iscriversi sia alla Mezza Maratona che alla 10 Km della Palermo International Half Marathon. Basta collegarsi al sito ufficiale della manifestazione www.runningsicily.it oppure attraverso il portale endu.net o recandosi nel negozio Cisalfa di via Duca Della Verdura 28 a Palermo.

Running Sicily

La Palermo International Half Marathon è valida quale terza prova del circuito Running Sicily. Dopo la XX Maratonina di Terrasini dello scorso 8 maggio e l’XI Mezza Maratona di Capo d’Orlando del 29 maggio in testa alla classifica di società maschile c’è l’Asd Marathon Monreale con 17.228 punti, mentre tra le donne guida l’AsdTrinacria Palermo con 4.972 punti.

Dopo la tappa di domenica, il Running Sicily si concluderà il 4 dicembre con l’XI Trofeo “Per le Antiche Vie di Trappeto (10 Km.)

Le classifiche finali del circuito saranno stilate nel rispetto della somma dei migliori 3 punteggi ottenuti nelle 4 tappe. Saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55 – M60 – F60 – M65 – F65 – M70 ed oltre – F70 ed oltre. In più, saranno premiati anche i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 –F40 – M45 – F45 – M50 – F50.

L’albo d’oro

Questo è l’albo d’oro della kermesse, dall’edizione dello scorso anno alla prima, corsa nel 2014.

2021

Mezza Maratona

Olivier Irabaruta (Burundi) Quercia Trentingrana 1h04:15

Annalisa Di Carlo (ITA – Mega Hobby Sport) 1h25:11

10,5 Km

Giorgio Giacalone (ITA-Palermo H 13.30) 33:07

Hanna Levaniuk (BLR) 39:45

Campione italiano di Mezza Maratona Paralimpico Renato Adamo 1h42:37

2019 (Campionato italiano assoluto)

Mezza Maratona

Joel Maina Mwangi (KEN- Dinamo Sport) 1h02:29 (Record)

Anna Incerti (ITA-Fiamme Azzurre) 1h14:09 (Record)

* Campione Italiano Uomini

Nekagenet Crippa (Trieste Atletica) 1h05:15

10,5 Km

Roberto Di Bella (ITA) 36:03

Barbara Bressi (ITA) 40:22

2018

Mezza Maratona

Daniel Ngeno (KEN) 1:08:51

Lisa Locatelli (ITA) 1:31:24

10,5 Km

Rosario Glorioso (ITA) 36:24

Silvia La Barbera (ITA) 36:54 (Record)

2017

Mezza Maratona

Mohammed Hajjy (MAR) 1:09:24

Rosaria Patti (ITA) 1:36:34

10,5 km

Daniele Macchiarella (ITA) 38:39

Andrea Kolbeinsdottir (ISL) 41:11

2016

Mezza Maratona

Bibi Hamad (MAR) 1:10:36

Francesca Vassallo (ITA) 1:32:24

10,5 Km

Tiziano Giammanco (ITA) 35:34 (Record)

Maria Grazia Bilello (ITA) 43:15

2015

Mezza Maratona

Vincenzo Agnello (ITA) 1:22:28

Loredana Marrone (ITA) 1:36:55

10,5 Km

Dario Di Giovanni (ITA) 41:09

Sofia Cassata (ITA) 50:53

2014

Mezza Maratona

Giovanni Pullara (ITA) 1:20:16

Rosaria Patti (ITA) 1:32:55

10,5 Km

Giuseppe Tortorici (ITA) 43:29

Caterina Lopez (ITA) 50:02