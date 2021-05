Reti di Valente e Saraniti

Il Palermo, dopo avere eliminato il Teramo, ha fatto altrettanto con la Juve Stabia e si qualifica per i Play Off nazionali della Serie C. I RosaNero allenati da Giacomo Filippi avevano un solo risultato a disposizione, la vittoria al Romeo Menti ed è stata centrata.

Successo mai messo in discussione. Il Palermo ha dimostrato di essere concreto, attento, volitivo e più desideroso di continuare il sogno della conquista della Serie B.

La Juve Stabia non è mai stata pericolosa se non nel finale con un ottimo intervento di Alberto Pelagotti: in campo non si sono visti per niente gli otto punti di vantaggio dei campani nella stagione regolare. Da elogiare tutti e tre i settori del gioco palermitano, in particolare la difesa.

Vantaggio dei siciliani al 18° con Nicola Valente (nella foto il momento del tocco in rete) e raddoppio al 67° con Andrea Saraniti e la sua specialità: il colpo di testa.

Per scoprire la prossima avversaria del Palermo bisognerà attendere i sorteggi. Entreranno in gioco, infatti, le ‘teste di serie’ che avranno il diritto di giocare il ritorno in casa e passare il turno in caso di parità a termine del doppio confronto. Insomma, si è entra ‘nel bello’ e i siciliani, di certo, non giocheranno il ruolo di comparsa.