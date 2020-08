Le parole del presidente della Lega Pro

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24, ha affermato: «Senza sponsor e senza riapertura al pubblico, rischieremo molto».

«Aggiungiamoci che da febbraio le squadre del Nord non hanno alcun incasso perché gli stadi sono chiusi da allora, e da marzo lo stesso per le squadre del Sud. Siamo enormemente preoccupati per la ripresa», ha aggiunto Ghirelli.

E ancora: «Questo era il periodo dei provini e ora di provini non ce ne sono ed è un danno notevole. Le squadre devono pensare ai ritiri ed è un altro grande problema come quello del riavvio del campionato».

Il presidente della Lega Pro, inoltre, auspica notizie positive sul credito d’imposta nel prossimo Consiglio dei Ministro. «Le società vivono di sponsor e botteghini e vanno prese delle misure in questa direzione. Temo fortemente la ripresa: se non si allenta il protocollo, se non si riaprono progressivamente gli stadi, se in autunno si rientra con tutti i tributi e la parte fiscale, il crack delle società potrebbe essere drammatico».