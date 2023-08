In prestito dall'Empoli con opzione ed obbligo di riscatto condizionato

La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale: il centrocampista Liam Henderson è un nuovo giocatore del Palermo. Il club rosanero annuncia il suo arrivo dall’Empoli con la formula del prestito con opzione ed obbligo di riscatto condizionato. Il tecnico Eugenio Corini ritrova una vecchia conoscenza avendo allenato Henderson a Lecce nella stagione 2020-2021. Esperienza chiusa con 3 reti in una squadra che ha chiuso al quarto posto nella stagione regolare in serie B ed in semifinale dei play off per la serie A estromesso dal Venezia.

Il calciatore scozzese, classe 1995, indosserà la maglia numero 53 e sarà presentato mercoledì 30 agosto alle 15.30 allo stadio Renzo Barbera.

La carriera di Liam Henderson

Dopo esser cresciuto calcisticamente in patria nelle giovanili del Celtic, è poi andato – dopo aver esordito in prima squadra – al Rosemborg per tornare in Scozia prima ancora al Celtic, poi all’Hibernian e vestire ancora la maglia del Celtic.

Il centrocampista è in Italia dal 2018 quando è arrivato al Bari. Li ha vestito la maglia biancorossa in 18 occasioni con 2 reti. Poi Verona (27 partite e 3 gol) e primo approdo all’empoli. Nella stagione 2020-2021 esperienza a Lecce con 3 reti allenato all’epoca da Eugenio Corini.

E nuovamente ad Empoli dove dal suo ritorno dal Salento ha disputato 61 partite mettendo a referto 2 gol. Ha vestito le maglie delle nazionali giovanili scozzesi dall’Under 15 all’Under 21.

Attesa per Di Francesco

E mancherebbe solo il parare finale del Lecce per l’arrivo di Federico Di Francesco. La risposta potrebbe arrivare anche in giornata. C’è un accordo per l’arrivo del giocatore in maglia rosanero con la formula dell’acquisto definitivo su una cifra che si aggirerebbe attorno ai due milioni. Si attende però l’ok del ds giallorosso Pantaleo Corvino che vorrebbe avere un sostituto per il giocatore partente.

Intanto, Samuele Damiani è ad a un passo dalla Juventus U23. A questo punto, il duo Rinaudo-Bigon potrebbe puntare su un nuovo innesto in mediana quando mancano 3 giorni alla fine di questo lunghissimo calciomercato.