Calciomercato, il club rosanero sarebbe vicino al doppio colpo

Due rinforzi a centrocampo per il Palermo? Secondo le ultime voci di corridoio il club rosanero sarebbe vicino a chiudere due colpi di mercato che potrebbero aumentare il livello della squadra.

Liam Henderson, centrocampista dell’Empoli e Federico Di Francesco, l’esterno offensivo del Lecce, sarebbero ad un passo dai rosanero. Il condizionale è d’obbligo e le prossime ore potrebbero già essere indicative per ulteriori conferme o smentite.

Un’accelerata a queste trattative sarebbe dovuta all’imminente ufficialità dell’arrivederci di Dario Saric che oggi ha effettuato le visite mediche ed avrebbe firmato per l’Antalyaspor, formazione della serie A turca. Manca solo l’ufficialità per il trasferimento del mediano bosniaco che dovrebbe arrivare nelle prossime ore

Henderson vicino ai rosanero

La società rosanero quindi sarebbe vicina a Liam Henderson, giocatore dell’Empoli. Le ultime indiscrezioni darebbero il giocatore in viaggio per il capoluogo siciliano. Lo stesso tecnico della formazione toscana, Paolo Zanetti, lo avrebbe confermato indirettamente ma senza parlare del Palermo “Henderson è in uscita, lo dico anche se non è ufficiale”. Il centrocampista era già stato oggetto di rumors che però erano caduti.

Di Francesco si avvicina al Palermo

Anche Federico Di Francesco si avvicinerebbe al Palermo. Ci sarebbe la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo. Sarebbe lui il nuovo innesto per rinforzare l’attacco in grado di operare in entrambe le fasce.

A far propendere Di Francesco per Palermo la volontà del calciatore di voler giocare con continuità accettando anche il salto indietro di categoria. Nelle prossime ore si attendono sviluppi. Tra lui ed i rosa, però, ci sarebbe la Sampdoria interessata a lui. Una ulteriore accelerata delle trattative dovrebbe arrivare dopo la sfida di campionato di domenica che vedrà i salentini ospiti della Fiorentina per la seconda giornata di serie A.

Arrivi che se confermati potrebbero comunque riaprire nuovi scenari anche in uscita: Samuele Damiani potrebbe andare via, destinazione Torino per la Juventus Under 23 in serie C.

Idea Jagiello ma ci sarebbero Brescia e Venezia

Ci sarebbe anche Filip Jagiello del Genoa nel mirino del duo Bigon-Rinaudo. Il centrocampista polacco che ha conquistato la promozione in A con il Grifone, è già stato allenato da Corini al Brescia nella stagione 2021-2022. Su Jagiello, però, ci sarebbero il Venezia e le stesse Rondinelle che sono in attesa del 29 agosto e della sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe riammettere il club lombardo in serie B.