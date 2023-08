Serie B, anche Damiani potrebbe salutare

Dalla serie B italiana col Palermo alla massima serie turca con l’Antalyaspor. Dario Saric potrebbe salutare la maglia rosanero dopo una stagione ed andare al club biancorosso. Mancherebbe solo nero su bianco per il passaggio di maglia ed anche per i dettagli su questa operazione in uscita per i siciliani che a questo punto sono alla caccia – vera e propria – di un nuovo centrocampista in grado di accendere la cosiddetta luce. Anzi, due perché pure Damiani sarebbe ai saluti

Saric verso l’Antalyaspor, a Palermo senza luce

Il centrocampista bosniaco classe ’97 sarebbe molto vicino all’Antalyaspor (tredicesimo lo scorso anno nella Super Lig turca) ed a quanto sembra le due parti avrebbero già limitando gli ultimi dettagli. Saric arrivò a fine agosto del 2022 dall’Ascoli raccogliendo 28 presenze in campionato con un fastidioso zero sotto la voce gol ed assist.

Poche per lui le prestazioni positive alla corte di Corini ed anche l’avvio di campionato non è sembrato all’altezza delle aspettative per un calciatore arrivato dopo una lunga trattativa ad 1.8 milioni di euro.

Pochissime volte nel vivo dell’azione, quasi mai al tiro, praticamente mai vicino al gol né decisivo nelle azioni offensive. Una luce che non si è mai accesa, una scintilla che non è mai scoccata. Ma rimangono sempre tanti dubbi sul come sarebbe stato e questo nonostante le tante presenze accumulate la scorsa stagione.

Anche Damiani verso l’addio, rosanero a caccia di centrocampisti

Anche Samuele Damiani potrebbe dare l’addio al Palermo. Il Brescia sembrerebbe interessato al mediano rosanero arrivato a gennaio 2022 quando la squadra era in serie C sotto la guida tecnica di Baldini. In passato ci sarebbe stata una lunga trattativa con la Triestina.

Ma i condizionali sono sempre all’ordine del giorno con il calciomercato di mezzo e soprattutto senza indicazioni dalle società interessate.

A questo punto, però, in questo rush finale della lunghissima ed interminabile sessione estiva di calciomercato che si chiude a fine mese quando il campionato avrà giocato le prime tre giornate, il Palermo deve accelerare i tempi per rimpinguare il centrocampo a caccia di un uomo in grado di dare quella luce che a Bari – alla prima di serie B – è totalmente mancata.

Il danese Lund al Palermo, oggi la presentazione

In entrata la nebbia è fitta soprattutto perché il club di viale del Fante dovrebbe trovare due centrocampisti. Intanto il Palermo ha ufficializzato l’accordo con il terzino danese Kristoffer Hans Lund. Il calciatore, 21enne, arriva dal club svedese del Bk Hacken. Oggi pomeriggio alle 15.30 la presentazione al Barbera.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027. Terzino sinistro, può anche giocare a destra o centrale all’occorrenza. Va ad inserirsi in una zona del campo nevralgica per il Palermo che nelle prime due uscite stagionali con Cagliari in Coppa Italia e con il Bari in campionato ha mostrato carenze in questo settore. A lui l’arduo compito di contenere, dare spazio tra lui ed i centrali e far salire la squadra sulla corsia mancina in fase di alleggerimento o di proposizione.

Lund è il settimo volto nuovo del Palermo 2023-2024. Dopo Fabio Lucioni, Pietro Ceccaroni, Roberto Insigne, Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso e Sebastiano Desplanches.