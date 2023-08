Serie B, è il settimo volto nuovo dei rosanero

Il Palermo ha ufficializzato l’accordo con il terzino danese Kristoffer Hans Lund. Il calciatore, 21enne, arriva dal club svedese del Bk Hacken.

Per lui un contratto fino al 2027

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027. Terzino sinistro, può anche giocare a destra o centrale all’occorrenza. Va ad inserirsi in una zona del campo nevralgica per il Palermo che nelle prime due uscite stagionali con Cagliari in Coppa Italia e con il Bari in campionato ha mostrato carenze in questo settore. A lui l’arduo compito di contenere, dare spazio tra lui ed i centrali e far salire la squadra sulla corsia mancina in fase di alleggerimento o di proposizione.

Kristoffer Lund sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 23 agosto alle 15.30 allo stadio Renzo Barbera.

Settimo colpo di marcato per il Palermo

Lund è il settimo volto nuovo del Palermo 2023-2024. Dopo Fabio Lucioni, Pietro Ceccaroni, Roberto Insigne, Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso e Sebastiano Desplanches. Mancano ancora una decina di giorni alla conclusione del calciomercato ed il club di viale del Fante sta lavorando per portare altre modifiche alla rosa da offrire al tecnico Eugenio Corini. Mancherebbero all’appallo un altro terzino, un uomo d’ordine e – probabilmente – un trequartista o uomo gol per chiudere il cerchio.

Il Palermo è reduce dallo scialbo 0-0 di Bari e da una prestazione opaca sia nel primo tempo quando ha poi subito le folate offensive dei padroni di casa sia – e soprattutto – nella ripresa quando in 11 contro 9 non ha saputo approfittare di un calcio di rigore a favore e della doppi superiorità numerica per segnare. Il gol è arrivato ma in fuorigioco al 100′ ed è stato annullato con l’ausilio del Var. In pratica è mancata la luce.

Morutan saluta il Galatasaray e va all’Ankaragucu

Alla fine Olimpiu Morutan rimane in Turchia. Il trequartista rumeno di 24 anni si trasferisce a titolo definitivo dal Galatasaray all’Ankaragucu. Operazione da circa 3 milioni di euro. Era stato seguito anche dal Palermo e dal Pisa. Co club toscano aveva giocato la scorsa stagione nel torneo cadetto con 6 reti de 8 assist e sembrava potesse tornare a vestire la maglia nerazzurra.