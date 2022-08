Serie B, chiuso il tira e molla con l'Ascoli

Il tira è molla è finito: Dario Saric è ufficialmente un calciatore del Palermo. Il centrocampista della nazionale bosniaca, ha firmato un contratto che lo legherà con il club di viale del Fante fino al 30 giugno 2026. La sua firma era nell’aria dato che il giocatore era atteso, e giunto in città, per la giornata odierna.

Saric va a rinfoltire il reparto di centrocampo che fino a pochi giorni fa era senza dubbio il più sguarnito. A Jeremie Broh, al momento fermo per una distrazione muscolare, Samuele Damiani, Leo Stulac e Jacopo Segre si aggiunge l’esperto mediano bosniaco, classe 1997.

Curiosamente, Saric è tornato a Palermo a pochi giorni dalla sfida con l’Ascoli, vinta dai bianconeri per 3-2 grazie ad una tripletta di Gondo.

Chi è Dario Saric

Cresciuto nelle giovanili del Cesena e del Carpi, nel gennaio 2015 viene ceduto in prestito alla Virtus Castelfranco, poi torna al Carpi per una stagione nella formazione primavera. Nel luglio del 2016 viene ceduto in prestito allo Spezia dove trova maggiore continuità da dicembre.

Ritorna ancora al Carpi ed esordisce in serie B con il club il 3 settembre 2017 giocando titolare nel successo per 0-1 contro lo Spezia. Dopo essere stato utilizzato spesso nel girone d’andata in quello di ritorno il suo spazio diminuisce.

Rimane fino al 2020 ed a settembre va a titolo definitivo all’Ascoli: sigla la sua prima rete con la maglia bianconera il 10 aprile 2021 nel match interno col Monza vinto per 1-0. Durante la stagione si ritaglia un posto da titolare inamovibile nel centrocampo dei marchigiani risultando uno tra i protagonisti della squadra in lotta per la salvezza. Traguardo che arriverà a due giornate dal termine del campionato dopo la vittoria per 2-0 sul Cittadella.

Apre la stagione 2021-22 con una doppietta alla seconda giornata nella partita vinta per 2-3 contro il Perugia. Segna poi il gol di apertura nel match vinto per 3-0 contro l’Alessandria.

Rosanero vicini a Luca Vido, il vice-Brunori

Dalle ultime voci del calciomercato che si appresta a chiudere la sua sessione estiva (giovedì 1 settembre si concluderanno “le danze), arriva la possibilità dell’arrivo di Luca Vido. Si tratta di un attaccante cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta ma che nell’ultima stagione ha giocato in prestito tra Cremonese e Spal. Il club rosanero, quindi, non avrebbe chiuso il suo mercato per puntellare ulteriormente la squadra.

Il Palermo sarebbe vicino a chiudere per il vice-Brunori e si sarebbe accordato con il club orobico per il calciatore classe 1997. Vido, scuola Milan, ha esordito in B nel Cittadella nel 2016-2017. Ha esordito nell’Atalanta che lo ha acquistato a titolo definitivo nel settembre 2017. Dal gennaio 2018 inizia il suo girovagare in prestito. Cittadella, Perugia (a segno 10 volte), Crotone, Pisa e, come già accennato, nel 2021-2022 con Cremonese e Spal.

Il giudice sportivo, squalificato per un turno Valente del Palermo

Sono otto gli squalificati in serie B. Il giudice sportivo ha squalificato otto giocatori dopo la terza giornata. Tutti per una giornata. Tra questi c’è Nicola Valente del Palermo, uscito per doppia ammonizione nella partita persa dai rosanero con l’Ascoli. Gli atri sette squalificati sono: Marco Curto (Sudtirol), Tommaso Arrigoni (Como), Arturo Calabresi (Pisa), Alessandro Di Pardo (Cagliari), Patryk Peda (Spal), Giacomo Ricci (Bari) e Filippo Lorenzo Sgarbi (Perugia).

Il programma delle partite del Palermo dalla 7a alla 9a giornata

La Lega Serie B ha ufficializzato il palinsesto dei match dalla 7a alla 9a giornata con tanto di anticipi e posticipi. Il Palermo del tecnico Eugenio Corini giocherà queste partite il sabato pomeriggio alle 14.

Questo il programma

7a giornata, sabato 1 ottobre: Palermo-Sudtirol alle 14

8a giornata, sabato 8 ottobre: Ternana-Palermo alle 14

9a giornata, sabato 15 ottobre: Palermo-Pisa sempre alle 14.