Pallavolo maschile SuperLega, lo schiacciatore etneo rientra a “casa”

Non è certamente un volto nuovo per gli appassionati siciliani di pallavolo ma è il nuovo arrivo della Farmitalia Saturnia. Luigi Randazzo, schiacciatore catanese che vanta 83 presenze in Nazionale, torna a casa. Negli ultimi 15 anni lontano ha vestito i colori delle squadre più blasonate del panorama italiano.

“Sono felice di tornare a giocare a casa – sottolinea l’atleta 29enne –. Questo non può che essere un passo importante nella mia storia personale, perché riuscirò a giocare la pallavolo di alti livelli dove sono nato, sarà un’emozione diversa da quelle che ho provato in tutta la mia carriera. E sarà certamente una stagione complicata perché questo campionato non è semplice, lo conosco bene, ma credo che quella che è venuta fuori sia una formazione che potrà giocarsela fino in fondo”.

Randazzo, “Saturnia società storica e ambiziosa”

Randazzo prosegue: “Conosco molti dei miei nuovi compagni e so che si tratta di giocatori che non si risparmiano in campo e in palestra per raggiungere l’obiettivo comune. Quella della pallavolo catanese è una storia lunga e gloriosa, e la Saturnia è una società storica e ambiziosa, con dirigenti che hanno messo in campo tutte le forze sapendo di andare incontro ad un percorso ad ostacoli, ma investendo per la propria città e per riportare a Catania la pallavolo di vertice. Al PalaCatania ho giocato con la nazionale e il calore era indescrivibile, non vedo l’ora di riabbracciare i supporter catanesi, tra i quali stavolta ci saranno la mia famiglia e i miei amici”.

Iniziata la campagna abbonamenti, ecco i costi

Intanto, la Farmitalia Saturnia lancia la sua campagna abbonamenti “Insuperabili insieme” sotto il segno della condivisione, come racconta il presidente Luigi Pulvirenti: “Lo abbiamo detto fin dall’inizio, questa SuperLega è di tutto il movimento pallavolistico siciliano e noi vogliamo che il PalaCatania si riempia delle voci di chi è già pronto a venire a sostenere i nostri giocatori. Per questo abbiamo scelto delle tariffe che siano accessibili a tutti per seguire il grande volley”.

Tre le categorie di abbonamento: Curve (120 euro), Tribuna A superiore e Tribuna b (180 euro) e un abbonamento premium che prevede il posto in Tribuna A inferiore, ma anche il parcheggio interno al palazzetto, ingresso dedicato e servizio hospitality (350 euro).

Nei giorni scorsi il roster agli ordini di Waldo Kantor è stato annunciato e non si sono fatte attendere le manifestazioni di interesse verso una squadra che prende sempre più forma e che è pronta ad affrontare un campionato che non sarà semplice.

“A Catania arriveranno nomi di team blasonati, come quelli di Civitanova, Perugia, Piacenza, Trento, Milano e Modena, dove la tradizione della pallavolo è fortissima, in tutti i sensi. Gli abbonati potranno vedere i biancoblu dare battaglia contro le grandi della pallavolo. Sarà uno spettacolo”.

Undici i match casalinghi ai quali si potrà assistere grazie all’abbonamento, che potrà essere acquistato esclusivamente online su LiveTicket.

Sempre sul LiveTicket, nel corso della stagione, potranno essere acquistati i singoli biglietti, per i quali è prevista una differenziazione tra Classic (15 euro Tribuna/10 euro Curve) e Top Match (20 euro/15 euro).

