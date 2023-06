Pallavolo maschile SuperLega, gli etnei annunciano altri tre rinforzi

Non si fermano le novità in casa Farmitalia Saturnia. La matricola etnea che sta allestendo la squadra per la sua prima esperienza nella SuperLega di pallavolo maschile, annuncia l’arrivo di altri tre atleti.

Il libero Francesco Pierri, lo schiacciatore iraniano Mohammad Javad Manavinezhad ed il suo collega di reparto Andrea Baldi vestiranno in biancoblu.

Pierri “Può essere stagione indimenticabile”

Classe ’99, Francesco Pierri rafforza la difesa biancoblu. Il giovane libero è una promessa del volley italiano e arriva in Sicilia dopo un anno di Superlega con Taranto.

“La mia prima esperienza in SuperLega è stata molto formativa da un punto di vista tecnico e da un punto di vista umano. Avevo già firmato un contratto per un anno in A2, ma quando è arrivata la proposta di Farmitalia Saturnia ho colto al balzo l’occasione, con l’auspicio di potere crescere ancora e magari ritagliarmi uno spazio per poter dire la mia in questo campionato, che è il migliore del mondo. Il mio sogno è affermarmi in SuperLega. Ho giocato al PalaCatania due stagioni fa quando vestivo la maglia di Casarano e il feedback che avevo avuto era stato incredibile, un palazzetto enorme che può sicuramente essere uno dei migliori in Italia con un pubblico che è sempre presente. Per quanto riguarda la società al momento la sensazione è che si tratti di un gruppo molto ambizioso: non è da tutti vincere una A3 e poi trovare la forza, personale ed economica, di affrontare un progetto di livello ancora superiore. Ci sono tutti i presupposti perché il prossimo sia un anno indimenticabile”.

L’iraniano Manavinezhad arriva dal campionato francese

L’attacco di Farmitalia Saturnia si arricchisce di un altro giocatore di caratura internazionale. Il braccio armato di Mohammad Javad Manavinezhad, posto 4 iraniano classe ’95 si aggiunge al roster di Waldo Kantor. Arriva dai francesi del Stade Poitevin Poitiers.

Queste le sue parole: “Il campionato italiano è un campionato difficile, ci sono tante squadre ben attrezzate. Sarà dunque difficile affrontarlo, ma mi auguro che con la squadra si trovi la strada giusta per conquistare in campo dei buoni risultati. Dovremo giocare bene e farlo insieme, dando ognuno il proprio apporto personale al fine di conquistare il risultato sul campo. Non sarà semplice, ho giocato in altri campionati in giro per il mondo, e naturalmente in quello iraniano, ma la SuperLega italiana è tutta un’altra faccenda, il livello è molto più alto e ogni partita è molto difficile. Bisognerà fare davvero bene e impegnarsi fino in fondo per potere compete al massimo delle nostre possibilità”.

Baldi “SuperLega è un sogno”

L’entusiasmo di Andrea Baldi è palpabile, schiacciatore classe 2000 arriva in SuperLega, tra le fila di Farmitalia Saturnia, dopo la sua esperienza con Bergamo. Pronto a mettersi a servizio della squadra e a lavorare più duramente di quanto non abbia mai fatto.

“La SuperLega è un sogno, è l’obiettivo di ogni giocatore. Per me però non è un punto di arrivo, ma uno di partenza e sono consapevole che da agosto, quando cominceranno gli allenamenti, dovrò rivedere tutto quello che so sulla pallavolo. Sarà interessante ed è un’esperienza che non tutti possono dire di avere fatto. Il livello tecnico sarà nuovo e altissimo, ma io so lavorare duramente e il mio compito sarà tenere il ritmo per far si che i titolari possano allenarsi al meglio. Mi unisco ad una Società di qualità e ad una squadra con la quale, lo so per certo, potrò fare grandi cose. L’obiettivo non è la salvezza, ma è quello di fare un buon campionato ed è un obiettivo che si può raggiungere con tanta determinazione. Questa non manca”.

I volti nuovi della Farmitalia Saturnia

Tantissimi i volti nuovi della squadra siciliana. Oltre al tris di atleti appena annunciati, sono stati ufficializzati il serbo Nemanja Masulovic, Filippo Santambrogio, il francese Luka Basic, Domenico Cavaccini, Elia Bossi, Alessandro Tondo, l’austriaco Paul Buchegger, l’italio-argentino Santiago Orduna.

