Il trasferimento ai bianconeri del calciatore uruguaiano si è fatto complicato

Luis Suarez potrebbe essere costretto a guardare la stagione 2020-21 dagli spalti dello stadio del Barcellona perché la trattativa con la Juventus ha subito un rallentamento.

L’attaccante dell’Uruguay sa che non fa parte dei piani del nuovo allenatore della squadra catalana Ronald Koeman e, quindi, sta cercando una nuova sistemazione e la Serie A sarebbe in cima ai suoi pensieri.

Di recente, Suarez, 33 anni, non si è allenato con la prima squadra ma, nonostante ciò, vuole onorare il suo contratto con il Barça e, stando ad alcune indiscrezioni, se Koeman dovesse cambiare idea su di lui, l’attaccante sudamericano sarebbe felice di restare.

Tuttavia, l’assenza di Suarez nella partita con il Gimnastic – vinta 3 a 1 dal Barcellona – pare un segnalo chiaro del tecnico olandese, avendo preferito l’impiego di Philippe Coutinho e Ousmane Dembele, entrambi a segno.

Per quanto concerne la trattativa con la Juventus, è avviata ma non siamo ancora arrivati al punto di mettere nero su bianco. Tuttavia, c’è un’altra squadra che vorrebbe Suarez nella sua rosa: è l’Atletico Madrid allenato da Diego Simone. Infatti, Alvaro Morata è tornato di moda per la squadra bianconera e, quindi, i colchoneros potrebbero sostituirlo con l’uruguaiano.

Infine, giusto ricordare il bottino in carriera di Suarez al Barcelona: 198 goal in 283 partite dal 2014. Titoli vinti: 4 Liga, 4 Coppe di Spagna e Champions League, Coppa del Mondo per club e Supercoppa Europea nel 2015.