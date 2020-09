L'esame d'italiano si è svolto velocemente a Perugia

Luis Suarez, l’attaccante uruguaiano del Barcellona, è arrivato a Perugia per sostenere l’esame di italiano all’Università per stranieri con l’obiettivo di ottenere il passaporto, necessario per trasferirsi nel nostro Paese e, quindi, alla Juventus non come extracomunitario.

Suarez, 33 anni, è giunto in taxi al Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche con addosso cappellino, mascherina e un piccolo zaino sulle spalle. Non ha rilasciato dichiarazioni ai tanti giornalisti presenti.

Si è appreso che l’attaccante sudamericano è arrivato all’aeroporto perugino con un jet privato. Poi il taxi lo ha condotto all’ingresso principale della palazzina Lupattelli, sede distaccata dell’Università per Stranieri, dove si trova il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche. Prima di entrare nell’aula per l’esame d’italiano il giocatore si è sottoposto alla misurazione della temperatura corporea prevista dalla normativa anti Covid-19.

#Suarez in università. Jeans, sneakers e zaino come un normale studente. Lo aspettano 30-45’ di esame, dalle ultime stime. #Juve @Gazzetta_it pic.twitter.com/EPAkA4bmNc — luca bianchin (@lucabianchin7) September 17, 2020

L’Ansa ha saputo che Suarez ha superato l’esame, che si è svolto sia in forma scritta che orale. Tutto si è svolto molto velocemente.

Suarez non è stato inserito nella lista dei convocati per l’ultima amichevole giocata con il Girona dai catalani.