Dramma in Uruguay

Morto Franco Costa, giocatore uruguaiano di 25 anni.

Il calciatore era scomparso sabato scorso mentre stava nuotando in un torrente.

Il Villareal: “Siamo profondamente scioccati”

Lutto nel calcio. È morto, all’età di 25 anni, Franco Acosta, ex giocatore del Villareal in Spagna e del Racing de Santander in Argentina.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il calciatore uruguaiano è stato trovato morto ieri, lunedì 8 marzo, dopo essere scomparso sabato, mentre cercava di attraversare a nuoto un torrente nel dipartimento di Canelones, nel sud del suo Paese, insieme al fratello.

Nato a Montevideo il 5 marzo 1996, dopo l’esperienza in Europa, Acosta era tornato a giocare come attaccante nel suo Paese, dove negli ultimi tempi ha difeso i colori del Boston River, Plaza Colonia e del Club Atlético Atenas, sua ultima squadra. Inoltre, ha fatto parte delle squadre U17 e U20 dell’Uruguay.

Il Villareal, in un post sui social media, ha scritto: «Siamo profondamente scioccati e tristi per la tua scomparsa. Ti ricorderemo per sempre, Franco».