La sorella del tecnico era malata da tempo

Grave lutto per Rino Gattuso. È morta Francesca, la sorella dell’ex allenatore del Palermo, di appena 37 anni.

La donna era stata ricoverata il 3 febbraio scorso a Varese, in seguito a un malore. Appresa la notizia, l’attuale tecnico del Napoli, partì immediatamente da Genova verso la città lombarda: per questo motivo si presentò alla conferenza stampa, dopo Sampdoria – Napoli, l’allenatore in seconda Gigi Riccio.

Francesca viveva a Gallarate, dove da anni risiede la famiglia dell’ex centrocampista e allenatore del Milan. Gattuso, tra l’altro, lì ha anche un’attività commerciale. Il tecnico ha appreso la notizia mentre si trovava a Castel Volturno, dove si allena il Napoli.

Ciro Venerato, giornalista della Rai, a Calcio Napoli 24 ha affermato: «Era malata da tempo […] Era in coma al nosocomio di Varese. Una gravissima forma di diabete si è purtroppo rilevata fatale. Mai come in questo momento tutti i napoletano dovranno stringersi intorno a ringhio, manifestandogli affetto e solidarietà. Lo merita per mille motivi».