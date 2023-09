Serie B, risolto contratto con Crivello, Damiani alla Juventus Nex Gen

Mamadou Coulibaly è ufficialmente un calciatore del Palermo. Il centrocampista senegalese arriva in prestito con opzione dalla Salernitana, formazione che milita in serie A.

Il calciatore classe 1999, che indosserà la maglia numero 80, sarà presentato prossimamente in conferenza stampa. Si chiude così il roster di centrocampo e molto probabilmente il calciomercato che si chiuderà questa sera venerdì 1 settembre alle 20.

Coulibaly torna in Sicilia

Per lui un ritorno in Sicilia avendo giocato a Trapani nella stagione 2019-2020 dopo essere arrivato nel mercato invernale: in Granata 17 presenze e due reti non riuscendo, tuttavia, ad evitare la retrocessione alla fine di quel campionato contrassegnato dalla lunga pausa forzata a causa della prima (e drammatica) ondata di Covid19.

Coulibaly ha sempre giocato in Italia a partire dalla fase finale della stagione 2016-2017 col Pescara (in serie A). Poi Udinese, Carpi, Virtus Entella, Trapani, ancora Udinese, Salernitana, Ternana e ancora Salernitana.

Ieri l’arrivo di Di Francesco

Ieri è arrivata l’ufficialità per Federico Di Francesco. L’esterno offensivo, classe 94, arriva dal Lecce a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026. Prossimamente sarà presentato alla stampa. Il club di viale del Fante ha messo a segno un colpo importante verso il rush finale della sessione estiva del calciomercato che si chiuderà alle 20 di oggi venerdì 1 settembre.

Nella passata stagione ha siglato 2 gol e 2 assist in 36 partite di cui 23 da titolare, mentre ha aperto alla grande questa annata calcistica segnando la rete decisiva per il successo casalingo contro la Lazio alla prima giornata. Per dirla alla Eugenio Corini, il suo arrivo alza l’asticella.

Damiani in prestito alla Juventus Nex Gen

L’arrivo di Coulibaly fa il paio con l’uscita di Damiani che veste la maglia della Juventus Next Gen. Il mediano, classe 1998, ormai ex rosanero ha firmato col club piemontese a titolo temporaneo e quindi in prestito.

Ed è già a disposizione del tecnico Massimo Brambilla per disputare il campionato di serie C che scatterà questo weekend. Potrebbe già essere convocato per la sfida di domani 2 settembre quando i bianconeri inseriti nel girone B saranno ospiti a Pescara.

Crivello risolve contratto consensualmente

Il Palermo Fc, inoltre, comunica di aver risolto consensualmente il contratto di Roberto Crivello. Il terzino palermitano ha militato in rosanero dal 2019 con una parentesi a Padova nella seconda metà della stagione. E’ stato uno dei primi arrivi nella rinascita del club in serie D (2019-2020) ed uno dei protagonisti della cavalcata nei play off di serie C che permisero ai rosa di volare in B nell’annata sportiva 2021-2022 con Baldini. La scorsa stagione 6 presenze in B.