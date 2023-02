“Pronto per dare il massimo, col Frosinone saremo leoni”, Masciangelo si presenta al Palermo

15/02/2023

E’ stato l’ultimo ad arrivare dal mercato invernale. Praticamente sul gong. Edoardo Masciangelo, terzino sinistro proveniente dal Benevento si presenta al Palermo ed è pronto a dare il suo contributo in questa seconda parte di stagione che può dire tanto.

Masciangelo parla della sua trattativa che si è chiusa a 15 minuti dalla conclusione del mercato invernale. “Alla fine è che la trattativa si sia conclusa e che siamo tutti contenti. Ero un po’ sulle spine ma sono contento che tutto si sia risolto per il meglio”.

Le condizioni fisiche

Il ventiseienne terzino sinistro parla delle sue condizioni fisiche: “Non gioco da fine dicembre ed ho avuto bisogno di un periodo di riatletizzazione e sto bene. Sono pronto”. Masciangelo era presente lo scorso 4 dicembre nel match al Vigorito col Palermo vinto dai rosanero per 1-0 con un lampo di Brunori.

A Palermo ritrova Brunori e tanti altri

Ritrova in rosanero vecchi compagni ed amici. Brunori ad esempio è stato compagno di squadra a Pescara, ma anche Segre a Piacenza e tanti altri. “Sono contento di poter rigiocare con Brunori ma anche con Di Mariano (Giovanili Roma), con Matteo, con Verre e Pigliacelli, cono Segre. E’ come se fossi tornato in famiglia. Le sensazioni del Palermo è quella di una quadra con tanto orgoglio e tanto carattere. Quando ho avuto il sentore di venire a Palermo ho visto e studiato le partite. Confermo le mie sensazioni. Squandra grintosa e che lavora”.

Posizione tattica

Si è paralato della sua posizione in campo. Masciangelo ha sottolineato di essere sempre a disposizione della squadra ed inoltre “Mi piace giocare sia a 4 che 5 ma sono al servizio della squadra. Chi gioca in queste parti del campo fa così ed è importante questo”.

Gruppo compatto

L’accoglienza è stato un punto sul quale si è parlato. Il nuovo arrivato ha parlato del grjuppo. “Ho trovato tanti giocatori di Roma ed ho trovato comunque compagni che hanno confortato, mi hanno accolto benissimo. E’ un bellissimo gruppo. Garantisco che darò tutto per questa maglia. Farò tutto per il meglio. E non vedo l’ora che venga sabato per questa partita”.

Sulla serie B

Un accenno alla cadetteria. Da sempre campionato equilibrato. “La serie B è un campionato equiilibrato fino all’ultimo. noi abbiamo in testa l’obiettivo della partita successiva. Pensiamo alla fida col Frosinone”.

“Contenti della prevendita col Frosinone”

Lo sguardo va alla partita col Frosinone, match di cartello della venticinquesima giornata (sesta di ritorno) del campionato di B. “Sono contento perché la prevendita dei biglietti stia andando alla grande. Siamo in attesa di vedere uno stadio strapieno. Il pubblico è il 12mo uomo in campo. So quanto sia importante per i tifosi questa partita. Daremo il cuore tutta la vita. Saremo dei leoni in campo dal punto di vista caratteriale”.

Ed inoltre: “Sensazioni dopo Genova sono quelle di una squadra che stava già preparando la sfida successiva. Abbiamo l’opportunità e le caratteristiche e la bravura per rifarci”.

Impatto con Corini e “concorrenza” sulla fascia

“Impatto con Corini è stato grandioso. Lo conosco e lo seguo. Mi rispecchio tanto nel suo modo di vedere il calcio e la vita”, dice Masciangelo che poi parla anche della “concorrenza” sulla fascia sinistra. “Più siamo più si alza il livello. Sono contento di avere giocatori importanti come Sala ed Aurelio”.