Serie B, due arrivi al fotofinish

Chiusura di mercato con i botti per il Palermo che in extremis annuncia due colpi entrambi sulla fascia sinistra. Marco Aurelio ed Edoardo Masciangelo sono giocatori rosanero. Depositati i contratti in Lega praticamente al gong della sessione invernale, i due terzini sinistri sono attesi per le prossime ore in città pronti a disposizione del tecnico Eugenio Corini.

Quest’ultimo adesso ha a sua disposizione ben due alternative a Marco Sala sulla corsia mancina, un settore che era rimasto sguarnito dopo le partenze di questo mese di Roberto Crivello e di Mladen Devetak andati in prestito rispettivamente al Padova ed alla Viterbese in serie C.

Aurelio ha firmato per 4 anni e mezzo col Palermo

Il club di viale del Fante ha ufficializzato poco fa Giuseppe Aurelio, terzino sinistro proveniente del Pontedera, formazione di serie C. Aurelio compirà 23 anni il prossimo 22 marzo, ha disputato 23 partite con i toscani segnando anche 4 reti. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai siciliani fino al 30 giugno 2027 proprio come il difensore centrale danese Simon Graves, presentato questa mattina al Barbera.

Masciangelo arriva in prestito

Più macchinosa la trattativa Edoardo Masciangelo che arriva dal Benevento in prestito con diritto di riscatto. In mattinata sembrava che l’approdo in rosanero fosse bloccato. Poi quasi al fotofinish la ripresa delle operazioni e la quadra.

Arrivi e partenze del calciomercato per i rosanero

Sessione di calciomercato invernale piuttosto attiva per il Palermo. Sono sei gli arrivi e sette le partenze.

I volti nuovi tra i rosanero sono Renzo Orihuela, difensore in prestito dal Montevideo City; Gennaro Tutino, attaccante in prestito con opzione di riscatto dal Parma; Valerio Verre, centrocampista prestito con opzione di riscatto dalla Sampdoria. Ed ancora Simon Graves, titolo definitivo dal Randers Fc, Giuseppe Aurelio, a titolo definitivo dal Pontedera ed Edoardo Masciangelo in prestito con opzione di riscatto dal Benevento.

Le partenze sono invece: Andrea Accardi, difensore a titolo definitivo (Piacenza); Mladen Devetak, difensore in prestito (Viterbese), Manuel Peretti, difensore in prestito (Recanatese); Roberto Floriano, attaccante a titolo definitivo (Sangiuliano City); Doda, difensore in prestito (Imolese), Roberto Crivello, difensore in prestito (Padova) ed Edoardo Pierozzi, difensore in prestito dalla Fiorentina (club che ne detiene il cartellino) al Como.