Unico giocatore del Palermo nella speciale lista

Continua il momento positivo per Matteo Brunori. L’attaccante del Palermo, infatti, figura nella top 11 della serie B al termine del girone di andata. Una formazione stilata in base ai numeri, alle statistiche che tengono conto dei parametri individuali e della squadra di appartenenza. Dati firmati da Opta Stats Perform resi noti dalla Lega di B.

Un altro piccolo risultato positivo per Brunori che la settimana scorsa ha vestito la maglia Azzurra dopo la convocazione del commissario tecnico Roberto Mancini per uno stage a Coverciano. Esperienza conclusa con una partitella nella quale l’attaccante ha colpito il palo nel primo tempo.

Matteo Brunori, primo per tiri totali e nello specchio

Il bomber rosanero, a parte i nove gol ed i tre assist, è in questa squadra ideale perché è il primo per tiri titoli (59), conclusioni che hanno centrato lo specchio della porta (26) e per la probabilità che un tiro diventi gol (10).

Nella formazione ideale della serie cadetta dopo le prime 19 partite, l’attaccante del Palermo affianca Walid Cheddira del Bari in un ipotetico 4-3-1-2.

Il resto della formazione ideale

Questo il resto della squadra ideale della serie B dopo il girone di andata. In top 11 figura anche l’ex Franco Vasquez, ora al Parma.

Stefano Turati (Frosinone): portiere con più clean sheet, ovvero partite senza reti al passivo, (11) e quello con meno gol subiti (11), tra quelli con più di 15 presenze.

Lorenzo Dickmann (Spal): difensore che ha preso parte a più conclusioni, tra tiri e occasioni create (36: 12+24) e quello che ha registrato più cross su azione riusciti (17) in questo campionato.

Giorgio Altare (Cagliari): difensore che ha giocato più minuti (1134) senza mai essere stato saltato con un dribbling.

Frederik Sørensen (Ternana): 1° per respinte difensive generali (97) e respinte difensive di testa (53).

Nicola Falasco (Ascoli): difensore con più occasioni create per i compagni (27).

Giovanni Fabbian (Reggina): nessun centrocampista ha realizzato più gol in questo campionato (5). È inoltre il giocatore più giovane con almeno un gol e un assist nella Serie B 2022-2023.

Morten Frendrup (Genoa): 1° centrocampista per contrasti (71), 3° per passaggi riusciti (701), 2° per palloni recuperati (136).

Olimpiu Morutan (Pisa): centrocampista che ha preso parte a più gol (11), sommando reti (4) e assist (7).

Franco Vázquez (Parma): 1° per tocchi in area avversaria (106), dribbling riusciti (51), falli subiti (78).

Walid Cheddira (Bari): giocatore che ha preso parte a più reti tra gol e assist in questa Serie B (14: 10 reti e 4 assist).

Giudice sportivo, Brunori diffidato

Intanto, il capitano del Palermo è finito nell’elenco dei diffidati dopo l’ultima ammonizione rimediata ieri nel corso della partita giocata contro il Brescia. L’attaccante, alla quarta sanzione, è stato sanzionato con il cartellino giallo per un intervento falloso, un fallo di frustrazione, sul finire del primo tempo della partita pareggiata 1-1 contro la squadra di Alfredo Aglietti.

Brunori finisce così a rischio squalifica. Al giro di boa, la punta non ha saltato nemmeno una partita, partendo titolare in tutte le gare disputate in campionato ed anche quelle in Coppa Italia. Il bomber rosanero finora ha totalizzato 12 reti, tre in Coppa Italia tutte alla Reggiana nel turno preliminare, 9 in campionato dove attualmente è secondo nella classifica dei marcatori.