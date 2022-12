Calcio a 5, serie A, rossazzurri spreconi

Niente da fare per la Meta Catania che a Padova perde 3-1 sul parquet del Petrarca nel posticipo della dodicesima giornata del campionato di serie A di calcio a 5.

Una sconfitta che brucia parecchio per le tante occasioni buttate al vento e un dominio sterile. Vince Petrarca che non ha sbagliato nulla sotto porta ed ha blindato il risultato.

I rossazzurri non riescono a dare seguito alla vittoria nel turno precedente con il Monastir e rimangono a quota 17 in ottava posizione.

Tarantino deve rinunciare allo squalificato Alonso ma ritrova lo spagnolo Garcia. Prime volte rossazzurre per Franco Spellanzon argentino arrivato dal mercato, m senza Messina passato al Pirossigeno Cosenza.

Petrarca gol, Meta Catania pareggio immediato

Petrarca con tre sconfitte nelle ultime tre gare e con soli 4 punti nelle ultime 5. Gara subito frizzante ed equilibrata: buca subito il Petrarca, a segno dopo appena tre minuti grazie alla rete di Victor Mello, ma la formazione etnea reagisce subito. Nelson Lutin autore del gol decisivo contro 360GG Monastir ha ancora il piede caldo e il francese pesca il gol del pareggio.

Petrarca guardingo e invece squadra di Tarantino con la personalità giusta nel fare la partita e nel creare presupposti di vittoria. Manca solo la stoccata alla formazione rossazzurra e rete sfiorata da Vaporaki, Musumeci e ancora Nelson Lutin.

Nella ripresa i veneti hanno cinismo

Gara con tanta pressione, ma pochi gol come in occasione della grande occasione di Bocao ad inizio ripresa. Il brasiliano ha l’attimo giusto ma il pallone non gonfia la rete. Altra grande occasione un minuto più tardi per Podda che viene fermato dalla parata in spaccata di Fiuzza. Porta stregata per la Meta Catania: su punizione anche il capitano Musumeci sfida i riflessi di Fiuzza che diventava protagonista di serata, mentre Spellanzon non chiudeva una buona occasione.

Il Petrarca fatica ad uscire dalla propria metà campo e nervosismo dei padroni di casa che porta alle ammonizioni di V. Mello, F. Mello e Molaro. Spreco costante in casa Meta Catania ancora con Bocao che in maniera sfortunata entra nella traiettoria di tiro di Vaporaki e di Garcia che butta al vento una splendida azione del capitano Musumeci.

Dal festival dello spreco dei rossazzurri al cinismo puro e beffa per la Meta Catania di Petrarca: dal nulla arriva il gol di Benlamrabet e un minuto dopo arriva anche il 3-1 e doppietta personale di Victor Mello. A quattro minuti dalla fine il powerplay della disperazione per Tarantino. Il portiere del Petrarca Fiuzza si oppone ancora a Podda chiudendo il gol che poteva riaprire la partita. Poi muro Petrarca nel finale.

Petrarca-Meta Catania, il tabellino

Petrarca-Meta Catania 3-1

Primo tempo: 1-1

Petrarca: Fiuza, Fellipe Mello, Parrel, Kakà, Victor Mello, Molaro, Marchese, Guga, Benlamrabet, Oitomeia, Bastini, Alves. Allenatore Giampaolo.

Meta Catania: Tornatore, Bocao, Podda, Vaporaki, Musumeci, Spellanzon, Silvestri, Pulvirenti, Lutin, Alex Garcia, Corallo, Dovara. Allenatore Tarantino.

Marcatori: 3’36” p.t. Victor Mello (P), 4’16” Lutin (M), 14’56” s.t. Benlamrabet (P), 15’56” Victor Mello (P)

Ammoniti: Victor Mello (P), Fellipe Mello (P), Molaro (P)

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Marco Moro (Latina), Chiara Perona (Biella). Crono: Luca Serfilippi (Pesaro).

Il Melilli trova il primo successo

In precedenza il Città di Melilli ha trovato il primo successo in campionato superando 4-3 il Pistoia al termine di un match equilibrato. Decide Bocci a 15″ dalla fine. Neroverdi rimangono ultimi in graduatoria ma salgono a quota 4 e si avvicinano a -3 dai toscani.

I risultati

Sandro Abate Avellino – Came Dosson 2-2

Fedli Eboli – Real San Giuseppe 5-7

Città di Melilli – Nuova Pistoia 4-3

Olimpus Roma – Italservice Pesaro 3-0

360Gg Monastir – Ciampino Aniene 2-2

Futsal Pescara – Napoli Futsal 2-2

L84 – Fortitudo Pomezia 3-4

Petrarca – Meta Catania 3-1

Classifica aggiornata

Questa la classifica aggiornata dopo 12 punti. Napoli Futsal 31 punti; Olimpus Roma 27; Futsal Pescara 22; Came Dosson 21; Real San Giuseppe, Sandro Abate Avellino, Feldi Eboli 19; Meta Catania ed L84 17; Fortitudo Pomezia*, Ciampino Aniene 14; 360 Gg Monastir 13; Italservice Pesaro 12; Petrarca 11; Nuova Comauto Pistoia 7; Città di Melilli* 4.

Con l’asterisco una partita in meno.