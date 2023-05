Calcio a 5, il Melilli ferma il Real San Giuseppe

Che sarebbe stato un finale thrilling lo si sapeva già. La Meta Catania soffre ma grazie al pareggio per 5-5 sul parquet della Feldi Eboli conclude la stagione regolare del campionato di serie A di calcio a 5 all’ottavo posto e si qualifica ai play off scudetto.

Gli etnei, vicecampioni d’Italia nella stagione 2020-2021, tornano nell’élite del futsal nazionale, ovvero tra le prime otto dopo un anno di assenza ovvero dopo l’11° posto della scorsa annata sportiva.

Una qualificazione sofferta, una rincorsa incredibile: dalla possibile retrocessione, al cambio di marcia nelle ultime nove giornate e la conquista dei playoff grazie a 19 punti conquistati, sei vittorie, un pareggio e due sole sconfitte. Il tecnico Cipollini ha trovato la quadratura di un cerchio che sembrava perduta.

Cipollini “Grande gioia che ci ripaga dei sacrifici”

Il tecnico rossazzurro commenta così il raggiungimento del traguardo della sua squadra. “É una gioia grande e che ripaga tutti i sacrifici che abbiamo fatto dal primo giorno. Adesso dobbiamo goderci questi momenti di gioia, e far sì che possano essere la benzina del nostro motore per affrontare i playoff. Sappiamo che sarà dura ma li affronteremo spensierati e senza timori reverenziali”

Rete-lampo di Musumeci

Per la trasferta di Eboli, Cipollini ritrova Tornatore tra i pali e il francese Nelson Lutin. Capitan Musumeci dopo appena un minuto a sblocca la partita con il suo diciassettesimo sigillo in campionato battendo Dal Cin e aprendo alla danza rossazzurra.

Meta Catania in controllo

Alonso continua il suo momento positivo siglando il raddoppio con la Meta Catania concentrata e aggressiva e Feldi Eboli, non in un gran periodo ma già qualificata per i play off, non riesce a reagire al giro palla e affondo degli etnei. A metà primo tempo arriva il terzo gol, con l’affondo di Spellanzon che in uscita riusce a fulminare Dal Cin per lo 0-3.

Reazione dell’Eboli

A quel punto c’è la reazione dell’Eboli. Vavà e Restaiano riaprono il match in pochi attimi. Tornatore deve superarsi nel finale della prima frazione sulla conclusione dell’estremo difensore della formazione di casa.

Eboli pericolosa

Nella ripresa pericolosa la Feldi Eboli: Guilhermao in contropiede spara alto, mentre Fantacele trova sulla strada Tornatore.

Pareggio campano

Gara bloccata, la Meta Catania prova ad addormentarla invece di pressare verso la chiusura del match e all’improvviso la botta di Vavà imprendibile per Tornatore riporta sul 3-3 il match mettendo pressione ai rossazzurri.

Pressione che si alza e Meta Catania che alzava i giri e possesso palla alla ricerca della nuova rete vittoria: A sette minuti dalla fine la botta di Alonso trova le mani di Pasculli subentrato al portiere Dal Cin. Meta Catania che un minuto più tardi si salva sul contropiede di Fantacele con il pallone ballerino nell’area piccola.

Meta Catania beffata

A sei dal termine la beffa: contropiede del Feldi Eboli con Fantacele che pesca Guilhermao tutto solo e 4-3 drammatico per la Meta Catania. A 4’ dal termine ancora una palla lunga, ancora Feldi Eboli a un passo dalla quinta rete ma Tornatore è superbo nel tenere a galla i suoi alla ricerca del gol play off.

Musumeci pareggia

Nell’azione botta per Tornatore e pali difesi da Dovara, ma con il power play per cercare la rete decisiva. A Tre minuti dalla fine il forzare con l’uomo in più degli etnei portava alla rete del pareggio del capitano Carmelo Musumeci per un 4-4 pesantissimo.

Infinito il match e appena trenta secondi dopo la nuova capitolazione rossazzurra, stavolta su calcio piazzato con Restaino che riesce a battere il rientrante tra i pali Tornatore, 5-4. Meta Catania che però non demorde e ancora con l’uomo in più con Alonso buca Pasculli per il nuovo e definitivo pareggio. Risultato che significa qualificazione, sudatissima, ai play off scudetto.

Feldi Eboli-Meta Catania, il tabellino

Feldi Eboli – Meta Catania 5-5

Primo tempo 2-3

Feldi Eboli: Dal Cin, Vavà, Guilhermao, Fantecele, Restaino, Caponigro, Viscido, Braga, Sansone, Marotta, Glielmi, Pasculli. Allenatore Samperi.

Meta Catania: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Lutin, Vaporaki, Corallo, Dovara. Allenatore Cipollini.

Marcatori: 0’52” p.t. Musumeci (M), 2’56” Alonso (M), 10’38” Bocao (M), 12’32” Vavà (F), 15’19” Restaino (F), 9’04” s.t. Vavà (F), 13’47” Guilhermao (F), 17′ Musumeci (M), 17’24” Restaino (F), 18’30” Alonso (M)

Ammoniti: Lutin (M), Bocao (M), Dovara (M)

Arbitri: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo), Giulia Fedrigo (Pordenone) Crono: Pasquale Crocifoglio (Napoli).

Il Melilli pareggia con il Real San Giuseppe

Piccola grande impresa per la cenerentola Città di Melilli che chiude il suo campionato strappando un pareggio al forte Real San Giuseppe stoppandone la corsa verso i play off.

Al Pala Villasmundo finisce 5-5 con un pareggio trovato a 10 secondi dalla fine di Peppe Failla che segna l’ultima rete in campionato nella massima serie dei neroverdi.

Primo tempo equilibrato con il Melilli che costruisce molto e fallisce almeno 5 occasioni clamorose ma è il San Giuseppe a passare in vantaggio con Duarte. Reazione d’orgoglio e pareggio con un gran goal di Eriel Pizetta.

Ripresa con i neroverdi ancora sugli scudi che trovano il vantaggio con Davide Spampinato. C’è la reazione degli ospiti che trovano il pareggio con Duarte e il 3-2(contestatissimo e a dir poco dubbio) con Cesaroni. Melilli che si butta in avanti, sfiora il 3-3 con un clamoroso palo di capitan Peppe Tarantola che poi viene espulso per doppia ammonizione.

Il San Giuseppe approfitta della superiorità numerica e sigla il 4-2 con Patias che subito dopo trova il 5-2 e massimo vantaggio ospite.

Rimonta neroverde

Sembra finita ma gli uomini di mister Nino Anthony Rinaldi si buttano in avanti con tutte le energie residue, trovano il 5-3 con Failla, poi Pizetta con un gran destro trova l’angolino e il 5-4. Finale al cardiopalma con un super Gui Marins Boschiggia, poi espulso nel finale, Rinaldi che mette Diogo Camillo Teixeira 5° di movimento e pareggio di Peppe Failla quasi allo scadere. Il Pala Villasmundo esplode di gioia per la piccola grande impresa dei suoi eroi di tutti i giorni.

Serie A, i risultati dell’ultima giornata

Sandro Abate Avellino – 360Gg Monastir 2-6

Olimpus Roma – Came Dosson 3-2

Fortitudo Pomezia – Ciampino Aniene 6-4

Futsal Pescara – Nuova Comauto Pistoia 6-4

Petrarca – Italservice Pesaro 3-1

Feldi Eboli – Meta Catania 5-5

L84 – Futsal Napoli 3-3

Città di Melilli – Real San Giuseppe 5-5

Classifica finale della regular season

Napoli Futsal 63 punti; Olimpus Roma* 60; Futsal Pescara 59; Feldi Eboli 56; Sandro Abate Avellino e Came Dosson 47; L84 46; Meta Catania e Fortitudo Pomezia 43; Real San Giuseppe* 41, Ciampino Aniene 40; Italservice Pesaro 37; 360Gg Monastir 32; Petrarca 31; Nuova Comauto Pistoia 23*; Città di Melilli 5.

Roma penalizzata di 3 punti; Real San Giuseppe e Nuova Comauto Pistoia penalizzate di 1 punto