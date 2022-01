Missione impossibile per la Volo Saber, al PalaOreto arriva la capolista Letojanni

28/01/2022

Torna in campo la Volo Saber Palermo. E lo fa per il recupero dell’undicesima giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. Al PalaOreto di via S. Maria di Gesù, i neroverdi ricevono sabato pomeriggio (29 gennaio) alle 18 la corazzata Letojanni, prima della classe. Sfida al PalaOreto porte aperte Sarà una partita a porte aperte in ossequio ai protocolli anticovid vigenti: l’ingresso sarà consentito esclusivamente a chi sarà munito di Super Green Pass. In campo dopo un mese I campionati cadetti, ed anche quelli delle serie inferiori, sono fermi fino al 6 febbraio. La Volo Saber Palermo torna in campo dopo un mese per recuperare la sfida col Letojanni e sarà l’unica partita che si giocherà in questo fine settimana. La Fipav, infatti, ha dato disponibilità alla disputa dei recuperi già programmati prima dell’interruzione generale. La Volo Saber Palermo, infatti, chiuse il 2021 con la vittoria esterna sul campo di Vibo Valentia. Negli ultimi cinque impegni stagionali, i neroverdi allenati da Nicola Ferro hanno avuto ragione sugli avversari per quattro volte, conquistando punti fondamentali per l’obiettivo stagionale tradotto in zona tranquillità. Palermo occupa l’ottava posizione in graduatoria (13 punti), distante di sei lunghezze dalla zona rossa. Letojanni capolista incontrastata Se la Volo Saber Palermo va a caccia della salvezza, il Letojanni ha obiettivi diametralmente opposti, e mai nascosti con ambizioni di promozione. Gli uomini di Gianpietro Rigano comandano meritatamente il girone M a punteggio pieno con 30 punti all’attivo, dopo dieci turni disputati. La casella delle sconfitte recita lo zero, solo tre set persi per strada nonché 5 lunghezze di distacco sul Lamezia, secondo in classifica. Questo la dice lunga sulla condizione di una squadra proiettata fedelmente verso i play-off promozione per la serie A3. Nomi altisonanti: da Chillemi a Battiato, da Balsamo a capitan Cortina, tenendo conto delle prestazioni di Torre e Arena. A gennaio il club di Letojanni ha ufficializzato l’arrivo dell’alzatore Christian Giardina – proveniente dalla Paomar Siracusa – e dell’opposto etneo Leonardo Genovese, dopo la parentesi biennale veneta. Blanco “Puntiamo a sfruttare i loro punti deboli” La classifica parla apertamente di una missione (quasi) impossibile. Ecco perché i neroverdi del presidente Giorgio Locanto chiedono tutto il sostegno del pubblico amico per affrontare al meglio l’incontro con la capolista. Ermetico come ogni buon leader, il capitano Giovanni Blanco non si sbilancia sull’impegnativo match di sabato: “La squadra sta lavorando duramente in palestra, tornare in campo dopo un lunghissimo stop non sarà semplice. Anche perché non abbiamo avuto la possibilità di poterci confrontare con altre squadre. È una nota dolente per noi, ma anche per i nostri avversari”. Il centrale neroverde conclude: “In questo periodo abbiamo potuto lavorare tanto sul nostro gioco e sarà nostro compito sfruttare i loro punti deboli per poter fare una buona prestazione. È chiaro che il fattore campo è fondamentale per noi, e il pubblico ci ha dato sempre un grande supporto. Il nostro auspicio è vedere la tribuna numerosa nei limiti della capienza consentita: anche così una missione può diventare alla portata”.

