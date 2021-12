Pallavolo, serie B maschile

Sul campo dell’ultima in classifica per riprendere il cammino interrotto sabato scorso a Fiumefreddo e chiudere al meglio il 2021. La Saber Volo Palermo sarà a Vibo Valentia per la sfida del 18 dicembre (fischio di inizio alle 17, arbitri Durante e Mazza) con la Tonno Callipo per la decima giornata di andata del girone M del campionato nazionale di serie B2 di pallavolo maschile.

Sfida con l’ultima della classe

La sconfitta con Papiro Fiumefreddo ha lasciato un po’ il segno nel gruppo guidato dal tecnico Nicola Ferro che vorrà il massimo rendimento dai suoi contro la giovane formazione calabrese. I siciliani giocheranno contro il fanalino di coda della classifica, fermo a 2 punti, frutto del tie-break esterno vincente con Bronte alla quinta giornata.

Il gruppo giallorosso ha messo in evidenza la sua crescita graduale gara dopo gara. Nonostante la posizione in classifica e gli apparenti risultati sconsolanti, i calabresi hanno dato grosso filo da torcere a tutte le formazioni, giocando con parziali alti e talvolta ai vantaggi. E dunque i giovani di Agricola, prevalentemente 2003 e 2004, sfrutteranno anche il fattore campo del PalaValentia.

Alcune individualità della Tonno Callipo provengono dalla Pallavolo Roomy Catania, come Orto. E sempre dal fronte etneo, proviene il centrale Belluomo, ex Gupe. L’altro centrale, Emanuele Bonsignore, ha militato nel Modica di serie A3 nella stagione 2020/2021.

La Volo Saber invece, viaggia in ottava posizione in classifica con 10 punti all’attivo. Nelle ultime quattro gare ha abbrancato nove punti complessivi. Sulla carta l’impegno può essere una ghiotta occasione per accumulare lunghezze significative per affrontare le prossime sfide con più fiducia.

Ferro “Niente passi falsi”

Per Nicola Ferro giocare a Vibo Valentia ha una valenza particolare. Le sue abilità da alzatore sono transitate da lì. Era il 1998, due anni al PalaValentia che lo consacrò successivamente in A1 con l’allora Domino Palermo del 2000. “E’ una grande emozione calcare quel taraflex, ho trascorso forse gli anni più belli della mia carriera”, ammette Ferro. Ma sabato sarà un’altra partita, perché la Volo Saber ha come imperativo la vittoria.

E conclude: “Conosco le qualità della mia squadra, servono punti essenziali con Vibo. Siamo padroni di noi stessi, non dobbiamo commettere passi falsi: ne va dell’umore ma anche del bilancio parziale di questa stagione”.

Partinico a Letojanni con la prima della classe

Dopo l’incoraggiante vittoria del turno precedente, il Partinico sarà ospite della Savam Costruzioni Letojanni, capolista a punteggio pieno con un bottino di 27 punti. Per i giovani neroverdi si prospetta un match molto complicato e difficile. Partinico col morale alto grazie al successo col Cinquefrondi.

Il tecnico Lunetto: “Si dovrà mettere in pratica un gioco compatto e di sacrificio, il campo è sempre uguale per tutti, il pallone è lo stesso e cercheremo magari di regalare un sogno a tutti i nostri sostenitori”.

Arbitreranno Adornato e Cupello.

In B1 femminile, il Terrasini rinvia per Covid

Il Terrasini non giocherà la sfida con la Luvo Barattoli in programma sabato 18 dicembre ad Arzano. Un caso di positività riscontrato fra le atlete gialloblu ha costretto le società a rinviare la gara. La sfida si giocherà mercoledì 29 dicembre alle 16.