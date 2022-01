Caronte & Tourist: “Sistema dei controlli ha retto perfettamente”

È positivo il primo bilancio che Caronte & Tourist ha tracciato, relativo al primo giorno dell’entrata in vigore del decreto legge 229 sull’obbligo di Super Green Pass per attraversare lo Stretto di Messina.

Nessuna criticità

Nessuna criticità si è infatti registrata, anche nelle primissime ore del mattino, quelle che vedono il passaggio di studenti e pendolari, nei piazzali e ai tornelli sia a Rada San Francesco che a Villa San Giovanni.

“Abbiamo seguito con grande attenzione – ha dichiarato Tiziano Minuti, responsabile della comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist – l’evolversi della situazione, consapevoli dell’esistenza di alcune incongruenze e di possibili criticità nel provvedimento governativo. Eravamo comunque pronti, forti di un sistema di controlli che avevamo strutturato e potenziato ad inizio dicembre, quando entrò in vigore l’ordinanza sull’obbligo di ‘Green Pass’ nello Stretto”.

“Il sistema di controlli ha retto”

Ed ha proseguito: “In quella occasione avevamo formato e assunto trenta nuove persone, destinate ad assicurare i controlli dei Green Pass H24 sia a Messina che a Villa, con lo scopo di ridurre al minimo eventuali disagi per i nostri passeggeri. E il sistema dei controlli ha sicuramente retto”.

Deroga per le isole minori

Da oggi il Super Green pass è diventato necessario anche per attraversare lo Stretto di Messina, mentre il governo ha fatto poche ore fa una deroga per le isole minori. Questo significa segnatamente per la Sicilia che tali deroghe riguardano Ustica, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Eolie. E’ previsto per tutti coloro che si devono spostare solo per motivi di studio e lavoro il possesso del Green pass base che si ottiene con un tampone.

Ma il sindaco minaccia di bloccare lo Stretto

Intanto il sindaco di Messina Cateno De Luca si dice pronto a un’azione di forza, come tante ne ha fatte in passato, se il governo nazionale non andrà- a cambiare la norma che consente queste deroghe anche sulla Sicilia. In una lettera al premier Mario Draghi è stato eloquente: “Caro Presidente non mi costringa a bloccare lo stretto di Messina! Sono pronto a farlo subito se non cambiate la norma che avete fatto. Nessun Green Pass può violare la continuità territoriale con la Sicilia”.