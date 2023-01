Pallanuoto maschile serie A1, riparte il campionato

Torna in campo il campionato dopo la pausa natalizia. Domani, 14 gennaio, Telimar, Ortigia e Nuoto Catania scenderanno in acqua per la undicesima giornata della massima serie nazionale di pallanuoto maschile. Un calendario che per il terzultimo appuntamento del girone di andata non sorride ai palermitani ed gli etnei di fronte rispettivamente alle corazzate Pro Recco e Brescia, mentre i biancoverdi riceveranno l’Anzio.

Missione impossibile per il Telimar, all’Olimpica c’è il Pro Recco

Il Telimar cerca l’impossibile ospitando la corazzata Pro Recco, campione d’Italia e d’Europa in carica nonché detentore della Coppa Italia. La sfida si giocherà alle 15 nella vasca scoperta della Piscina Olimpica Comunale di viale del Fante, noto malato grave dell’impiantistica del capoluogo siciliano.

Il match sarà diretto dagli arbitri Nicolai e Navarra. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club palermitano.

Match nella piscina scoperta

Come accaduto contro il Brescia due mesi fa, l’impianto di viale del Fante è di nuovo attivo a metà, a causa di un guasto. Per questo, il rientro dalle festività per gli uomini allenati da Marco Baldineti è stato più complicato del previsto: “È difficile dare continuità alla preparazione, se non sai dove potrai allenarti l’indomani – dice il tecnico –. La società, come sempre, si è subito attivata. Ma ci siamo dovuti dividere tra Terrasini, il Tc3 di Palermo e Catania. Riuscire ad allenarci alla Scuderi, in particolare, è stato utilissimo. Il rientro è sempre duro, nello sport così come in ogni altro settore lavorativo. Devi essere pronto al sacrificio. Irving e Hooper hanno passato questo periodo con la nazionale statunitense in un common training con Spagna e Serbia. Sono, dunque, i più preparati. Ma, tutto sommato, ho trovato bene anche il resto della squadra. E, poi, Luciano Chiavarini, che è stato quattro giorni qui con noi, ha strigliato i ragazzi – scherza – . Quindi, abbiamo ripreso con il piglio giusto”.

Il Club dell’Addaura, grazie anche ai successi degli ultimi mesi, occupa il quinto posto in classifica provvisoria, a pari merito con la Rari Nantes Savona a tre giornate dalla conclusione del girone di andata.

La Pro Recco viaggia a punteggio pieno

Avversaria di domani, però, sarà la Pro Recco, che a Palermo disputerà la sua terza partita settimanale in trasferta, dopo la vittoria in Champions League con l’Hannover e quella nel recupero di campionato contro il Posillipo.

“Il Recco – spiega Baldineti – ha una fase di contropiede micidiale, ancora più del Brescia. Il Recco porta tutti in contropiede, non solo due o tre giocatori. Quando una squadra ‘normale’ come noi porta dieci contropiedi – sottolinea – ne porta a segno uno o due. Loro, invece, hanno delle qualità tecniche talmente elevate che su dieci riescono a concluderne almeno cinque. La fase di transizione è cruciale. Dovremo, quindi, stare attenti a non perdere palloni a metà vasca e a non concedere questi contropiedi. Piazzati contro piazzati, possiamo tenere. Il calo fisico me lo aspetto, sia perché gli avversari hanno già ripreso il ritmo, sia perché noi, al contrario di loro, avremo una panchina corta”.

Nel Telimar assenti Giorgetti e Di Patti

Assente per squalifica Giorgetti. Ma non finisce qui: non ci sarà neppure Di Patti ancora indisponibile per l’infortunio alla mano rimediato nella sfida contro il Quinto: “Speravamo di poterlo avere a disposizione già la prossima settimana, ma forse dovremo aspettare fino al giro di boa – dice l’allenatore –. Dall’inizio della stagione – aggiunge quasi incredulo – solo contro il Bologna siamo riusciti ad avere la rosa al completo. Tra infortuni e squalifiche, solo in quella occasione tra Campionato, Coppa Italia e Len Euro Cup. Potrebbe essere un record. Per fortuna – aggiunge – la partita di domani non ci dà grosse responsabilità, se non quella di far bene per poter preparare mentalmente al meglio la sfida di mercoledì prossimo a Roma e poi la delicata partita contro il Savona”.

Giliberti “Nostro obiettivo arrivare ai play off, con Recco gara a sé”

Il presidente del Telimar Marcello Giliberti parla della partita: “Match impossibile quello contro la pluri-scudettata Pro Recco, che utilizzeremo come test per il prosieguo di campionato. La nostra ambizione è giocare i play-off scudetto, arrivando nella regular season fra le prime sei. A seguito di un incontro intercorso ieri a palazzo delle Aquile fra le società natatorie palermitane e l’assessore Sabrina Figuccia. Registriamo la assoluta assenza di soluzioni atte a garantire la riapertura della vasca coperta ed il rinnovo dell’agibilità, cosa che ci sta costringendo a continuare ad emigrare a Terrasini per vedere garantita la qualità dei nostri allenamenti e a giocare in vasca scoperta senza pubblico il nostro Campionato di vertice. Una vera sconfitta per lo sport di alto livello e per la città di Palermo”.

Nuoto Catania riceve il Brescia

Missione impossibile anche per la Nuoto Catania che riceverà domani alle 16 riceverà il Brescia alla Piscina Scuderi. Gli etnei hanno raccolto finora 4 punti mentre i lombardi sono secondi a quota 27.

La gara di domani verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club etneo

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato alla vigilia del match: “Alla ripresa incontreremo una delle squadre più forti per noi. Un’ utilissima tappa di avvicinamento alla partita del sabato successivo contro Salerno. La differenza di valori è ampia ma cercheremo di fare la nostra partita”.

Dopo l’An Brescia, i rossazzurri affronteranno in trasferta il Trieste mercoledì 18 gennaio e sabato 21 il Salerno in casa, per poi concludere il girone d’andata.

Ortigia riceve l’Anzio a Catania

Quasi un mese dopo la vittoria pesantissima a Savona, in casa Ortigia si torna a respirare il clima della vigilia di un match ufficiale. Domani gli uomini di Piccardo si troveranno davanti l’Anzio di mister Roberto Tofani e dell’ex attaccante biancoverde Susak (si gioca alle 16, alla piscina di Nesima, a Catania, con diretta streaming sulla pagina Facebook del club biancoverde).

Nonostante la classifica, quella laziale è una squadra da non sottovalutare, perché capace, nella prima fase della stagione, di battere Quinto, pareggiare con il Salerno, mettere in difficoltà Savona e Telimar e giocare alla pari per tre tempi contro Trieste.

L’Ortigia vuole continuare così come ha finito il 2022, vincendo e convincendo. La vittoria di Savona, giunta dopo la straordinaria e amara prestazione in Euro Cup, ha aggiunto consapevolezza a una squadra che, quest’anno, se non fosse stata penalizzata dalla chiusura della piscina di casa, probabilmente avrebbe staccato il pass per i quarti in Europa e magari avrebbe pure avuto qualche punto in più in classifica.

Ma con i “se” e con i “ma” non si fa la storia. I biancoverdi hanno ormai preso atto di questa situazione e hanno reagito nel modo migliore. Tuttavia, anche in questo avvio di seconda parte di stagione, bisogna fare i conti con i problemi legati alla piscina, visto che la prima squadra dell’Ortigia, pur di svolgere al meglio la preparazione, si è allenata più volte in Cittadella, con la conseguenza che alcuni giocatori, visto il vento e il freddo, si sono ammalati e non saranno a disposizione. Ma tant’è, nessun alibi: domani i biancoverdi scenderanno in acqua per vincere la partita.

Piccardo “Anzio sta disputando ottimo campionato”

Alla vigilia, coach Stefano Piccardo presenta gli avversari e spiega in che modo i suoi dovranno affrontare il match tatticamente per provare a portare a casa i tre punti: “L’Anzio sta disputando un ottimo campionato, ha tre giocatori stranieri di ottimo livello, un ottimo portiere e un centroboa come Federico Lapenna, che negli anni ha fatto benissimo e che tuttora è il loro punto di riferimento. Insomma, è una squadra ben costruita, che sta facendo bene. Il marchio di fabbrica è la difesa. Loro difendono con poco pressing, giocano molte zone in movimento, quindi dovremo cercare di essere profondi e continuativi per quattro tempi, perché non si gioca da quasi un mese e un po’ di ruggine, soprattutto all’inizio, andrà smaltita. Non sarà una partita semplice, anche perché non saremo al completo”.

Ortigia alle prese con le assenze di Giribaldi e Vidovic

L’allenatore biancoverde, infatti, anche in questo inizio 2023, deve fare i conti con le assenze: “Mancheranno due giocatori, visto che abbiamo Giribaldi con la bronchite e Vidovic che ne è uscito ieri e quindi non sarà disponibile. Il resto della squadra sta lavorando. Le condizioni in cui ci alleniamo ormai sono note a tutti, solo che adesso fa più freddo fuori e accade che si vada incontro a questo tipo di malanni, che sono la conseguenza tangibile di questa situazione difficile. Ad ogni modo, i ragazzi hanno lavorato, sono molto concentrati sull’obiettivo e consapevoli che questa è la prima di una serie di partite che si susseguiranno, mercoledì-sabato, fino a inizio marzo. Alla squadra ho detto che bisogna iniziare con il piglio giusto, al di là delle condizioni ambientali e di quelle fisiche dei giocatori”.

Condemi “Match importante in vista del Brescia”

Per Andrea Condemi, difensore biancoverde, il match di domani sarà fondamentale anche in vista dei prossimi impegni che attendono l’Ortigia in campionato, a partire dalla sfida con il Brescia di mercoledì prossimo: “La partita contro l’Anzio sarà molto importante per approcciare la prossima contro Brescia e in generale il girone di ritorno. Stiamo preparando la gara di domani, consapevoli che probabilmente mancherà qualche nostro compagno. L’Anzio è una buona squadra, con un buon centro e tre ottimi stranieri, sarà sicuramente una partita difensiva, quindi dovremo giocare molto bene dietro e poi provare a giocare come sappiamo in attacco”.

Il difensore dell’Ortigia conclude: “Di sicuro il ciclo di impegni che si è concluso a dicembre è stato molto importante, anche se ha lasciato tanto rammarico per l’uscita dall’Euro Cup, soprattutto per come è avvenuta. Quello che conta, però, adesso è proiettarsi al futuro, concentrarsi su tutto quello che viene dopo, senza più pensare a ciò che è stato”.

Il programma dell’11ma giornata

Ortigia – Anzio

Posillipo – Rari Nantes Savona

De Akker Team Bologna – Salerno

Telimar – Pro Recco

Nuoto Catania – Brescia

Quinto Genova – Trieste

Bogliasco – Nuoto Roma

Serie A1, classifica, Ortigia terzo, Telimar insegue, Catania in bagarre

Alla vigilia della undicesima giornata della massima serie, la classifica segue questo andamento. Pro Recco 30 punti; Brescia 27; Ortigia e Trieste 24; Rari Nantes Savona e Telimar 21; Genova Quinto 15; Salerno 10; Anzio Waterpolis 8; Nuoto Roma, De Akker Team Bologna 7; Nuoto Catania, Bogliasco e Posillipo 4.