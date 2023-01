Pallanuoto maschile serie A1, sabato a Catania il primo match del 2023

Ancora qualche giorno e tornerà la serie A1 di pallanuoto maschile. L’Ortigia Siracusa sta preparando la sfida con l’Anzio, primo impegno del 2023 ed undicesima giornata di andata del massimo campionato nazionale. La sfida si giocherà sabato alle 15 a Catania alla piscina di Nesima per i risaputi problemi della piscina Caldarella.

I biancoverdi sono terzi con 24 punti assieme al Trieste ed a tre punti di lunghezze dalla coppia di testa Recco-Brescia. I laziali, invece, si trovano nelle retrovie con 8 punti.

Allenamenti difficoltosi per l’Ortigia

L’Ortigia ha ripreso la settimana scorsa la preparazione allenandosi alla piscina Caldarella, nonostante le difficoltà ed i problemi con la temperatura dell’acqua che da diverse settimane affliggono l’impianto. Stringono i denti gli uomini di Stefano Piccardo che si allenano alla Cittadella, sempre in tarda mattinata, nonostante l’acqua fredda. Le soluzioni alternative nella provincia di Siracusa non permettono di svolgere adeguatamente una preparazione adeguata.

La stagione è ancora lunga e, malgrado l’uscita dall’Euro Cup, ci sono altri obiettivi importanti. Nel mirino la corsa per il podio in campionato, che varrebbe l’accesso alla Champions League, e la Coppa Italia, con la Final Eight di marzo.

Il tecnico dell’Ortigia, Piccardo “Squadra in buone condizioni, nonostante tutto”

Il tecnico Stefano Piccardo parla di come ha ritrovato il gruppo e di come sta preparando questa nuova fase: “I ragazzi sono andati in vacanza con un programma di allenamento preciso e hanno seguito la tabella che gli ho dato. Li ho trovati in buone condizioni, anche se qualcuno è reduce da bronchiti e influenze, che purtroppo sono malattie di stagione, ma è andata sicuramente meglio dello scorso anno, quando ci siamo ritrovati con una decina di atleti con il Covid”.

Proprio il virus ad inizio dello scorso anno rovinò il cammino europeo del team aretuseo in semifinale. E con una decisione della Len (la sconfitta 10-0 a tavolino) che ancora a Siracusa lascia l’amaro in bocca.

L’allenatore prosegue: “Qualche difficoltà c’è stata, perché Vidovic e Ferrero li ho avuti dopo, mentre Cassia ha ancora dei problemi al ginocchio e all’occhio e sta lavorando con una maschera, però in generale direi che va bene. La squadra si è presentata in buone condizioni, in questa settimana di allenamenti mi sembra di aver visto il giusto entusiasmo e la giusta voglia di lavorare. L’inizio dell’anno è un momento importante, perché ci saranno tante partite una dietro l’altra da qui a marzo. E giocheremo praticamente ogni tre giorni. Penso che avremo diverse occasioni per capire qual è il percorso che intendiamo prendere”.

Napolitano, “Vogliamo arrivare più in alto possibile”

Capitan Christian Napolitano parla della situazione attuale, delle sensazioni e dello spirito con il quale il gruppo dovrà affrontare i prossimi mesi.

“Ricominciare è sempre bello – sottolinea – perché il nostro campionato è tra i più difficili. Quest’anno lo è ancora di più, perché un gradino sotto Recco e Brescia, che hanno qualcosa in più, c’è un grande livellamento, con tante squadre che lottano alla pari, come noi, Trieste, Savona, Telimar, ma anche altre che rientreranno, come Salerno e Quinto. Questo nuovo anno lo stiamo iniziando bene sul piano della condizione fisica, stiamo facendo dei carichi molto forti per essere pronti subito”.

Napolitano pone l’accento sugli obiettivi stagionali. “Vogliamo arrivare il più in alto possibile – osserva – vogliamo dimostrare la nostra forza e migliorare ulteriormente i nostri risultati. Archiviata l’Euro Cup, ora dobbiamo fiondarci su campionato e coppa Italia. Speriamo a breve di tornare a lavorare e giocare dentro casa. Ringrazio a tal proposito l’amministrazione, che a quanto pare sta procedendo in questi giorni alla sostituzione della caldaia e che quindi ci metterà presto nelle condizioni di tornare nella nostra casa”.

Francesco Cassia “Obiettivo Champions League”

Francesco Cassia, giovane talento siracusano cresciuto nell’Ortigia, spiega qual è lo stato d’animo della squadra e quali sono le aspettative per questa seconda parte di stagione. “Il rientro è stato molto positivo, ritrovarsi e rivedere i compagni, il mister e lo staff dopo le vacanze è sempre una cosa bella. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per recuperare la condizione fisica e presentarci al meglio già alla prima partita. Per questa seconda fase, l’obiettivo è uno solo ed è sempre lo stesso sin dall’inizio. Cercare di chiudere al terzo posto per poter tornare a giocare in Champions League”.