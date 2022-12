Pallanuoto maschile serie A1, turno infrasettimanale

Trasferta in Liguria per l’Ortigia che fa visita ai campioni di tutto del Pro Recco mentre si gioca il derby siciliano tra Nuoto Catania e Telimar. Ricco il programma dell’ottava giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile che si gioca domani, mercoledì 7 dicembre, in infrasettimanale.

Per l’Ortigia missione impossibile a Recco

L’Ortigia torna in vasca dopo l’importante successo di sabato scorso con la Rari Nantes Salerno. Affermazione che ha permesso alla squadra aretusea di riprendere il cammino dopo i brutti stop con Trieste in campionato e Savona nell’andata degli ottavi di finale della Len Euro Cup.

Domani pomeriggio, alle 15, alla piscina Antonio Ferro di Recco, i biancoverdi saranno ospiti dei campioni d’Italia e d’Europa – nonché detentori della Coppa Itala – attualmente primi in classifica a punteggio pieno con 21 punti in sette partite giocate. Sono solo tre, però, le lunghezze di distacco dagli aretusei che affiancano il Savona in seconda posizione.

Una sfida sempre affascinante ma durissima, praticamente impossibile per quasi tutte le formazioni impegnate nel nostro campionato. Eppure nella scorsa stagione, i ragazzi di Piccardo – nella giornata di celebrazione di Stefano Tempesti – furono protagonisti di una bellissima prestazione, riuscendo a tenere testa ai liguri fino all’ultimo tempo e perdendo con uno scarto ridotto per 7-5.

Ortigia ancora priva di Ferrero

L’Ortigia, che domani sarà ancora priva di Ferrero, cercherà di giocare una partita attenta e di confermare la condizione mostrata per almeno tre tempi contro Salerno.

I biancoverdi a Recco, più che punti, cercano dunque ulteriori risposte importanti. Soprattutto per misurare la crescita del gruppo e la capacità di affrontare al meglio impegni e avversari di altissimo livello.

Piccardo “Affrontiamo la squadra più forte del mondo”

Alla vigilia, il tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo, spiega quali sono le motivazioni di un match contro un avversario così importante e sulla carta imbattibile. “Domani giocheremo contro la squadra più forte del mondo – sottolinea –. Per noi è un onore poter sfidare Recco e poter competere con loro. Credo che ogni minuto della partita ci sarà molto utile per una crescita futura. Speriamo di ritrovare un po’ più di condizione rispetto alle ultime uscite, visto che i giocatori reduci dagli infortuni stanno pian piano rientrando e mettendo minuti sulle gambe e sulle braccia. Dovremo affrontare Recco in maniera intelligente, cercando di difenderci nel modo giusto e soprattutto di avere delle transizioni in attacco che si concludano sempre con un buon posizionamento, per poi rientrare in difesa e coprire quello che è uno dei loro punti di forza, vale a dire il contropiede”.

Il tecnico risponde alle critiche sull’Ortigia

L’allenatore biancoverde parla anche del momento dell’Ortigia che, dopo la vittoria contro Salerno, è tornata a sorridere, e risponde a qualche critica di troppo piovuta sulla squadra dopo la sconfitta di Savona.

Queste le sue parole: “A volte si perdono di vista quelli che sono i reali obiettivi. Ci sta di perdere una partita a Trieste, come ci sta di perdere a Savona. Forse si era creata troppa aspettativa prima, ma la squadra ha bisogno di tempo, è cambiata rispetto allo scorso anno e sta facendo bene. Anzi, secondo me a Savona abbiamo fatto una buona partita, sbagliando solo alcune scelte in fase offensiva. Inoltre, va detto che ad oggi abbiamo giocato una ventina di partite e io, con 14 giocatori, non ho mai potuto scegliere. E questo è abbastanza strano, visto il numero di partite giocate e visto che non abbiamo avuto infortuni di lungo corso”.

E conclude: “Detto ciò, abbiamo avuto un momento di difficoltà sul 6-4 contro Salerno, giocando male il terzo tempo, ma era una partita difficile come lo sarà quella di sabato prossimo contro Distretti Ecologici. Adesso bisogna recuperare fiducia, piano piano. Già sabato abbiamo fatto un passo in avanti, ma devo dire che la squadra è presente, senza ombra di dubbio”.

Alla Scuderi il derby tra Nuoto Catania e Telimar

Nuovo derby di Sicilia in questo avvio di stagione, questa volta tocca a Nuoto Catania e Telimar sfidarsi. Il match si giocherà domani alle 15 alla piscina Scuderi del capoluogo etneo agli ordini degli arbitri Riccardo Carmignani e Fabio Ricciotti. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Nuoto Catania”.

Di fronte due squadre in salute: i padroni di casa si sono sbloccati conquistando 4 punti nelle ultime due partite dopo 5 ko consecutivi, e cercano punti salvezza; i palermitani rincorrono le zone nobilissime della classifica e con 15 punti hanno dimostrato di poter lottare per l’Europa. La scorsa stagione vide un match molto equilibrato: vinse il Telimar con una rete a tre secondi dalla sirena finale siglata di Marziali con una fucilata dalla distanza.

Qui Nuoto Catania

Dopo il pareggio ottenuto a Bogliasco, i rossazzurri tornano in vasca con l’imperativo di fare bene. Il tecnico Giuseppe Dato ha spiegato: “Dopo due risultati utili consecutivi incontriamo il Telimar, una grande squadra dotata di individualità importantissime e allenata da uno dei migliori allenatori d’Italia. Il nostro compito sarà quello di rimanere in partita e di metterli in difficoltà con i nostri mezzi”.

L’attaccante rossazzurro Samuele Catania ha parlato così alla vigilia del match: “Abbiamo ancora l’amaro in bocca per la scorsa giornata quindi cercheremo di ripartire subito già dalla sfida infrasettimanale contro il Telimar, un’ottima squadra dalle grandi individualità. Il nostro obiettivo è quello di mettere il più possibile in difficoltà i nostri avversari, facendo in modo di onorare questo derby siciliano e di portare chiaramente a casa i tre punti”.

Qui Telimar

Il club dell’Addaura arriva all’appuntamento forte dei suoi 15 punti in classifica, costruiti anche grazie agli ultimi due successi a Bologna e in casa contro l’Iren Genova Quinto, che tengono i palermitani insieme alle big. L’ultima vittoria, in particolare, ha lasciato grande soddisfazione tra i siciliani. Il sette allenato di Marco Baldineti ha mostrato un gioco brillante in attacco ed è stato praticamente imperforabile in difesa. Solo quattro le reti subite da una squadra che alla vigilia era accreditata di essere un’avversaria diretta.

Sulla carta e numeri alla mano i pronostici favoriscono il Telimar. Tuttavia, un derby fa sempre storia a sé: “È sempre difficile giocare a Catania – afferma Marco Baldineti, tecnico della formazione palermitana – la piscina è molto stretta. Inoltre, Dato è un ottimo allenatore. La Nuoto Catania ha dei buoni giocatori, tra cui i due nuovi stranieri, Camilleri e De Freitas, oltre a Torrisi, La Rosa e al portiere Caruso. È una squadra che ci può mettere in difficoltà. L’anno scorso siamo riusciti a vincere solo negli ultimi secondi di gioco con un gol di Marziali – ricorda il coach ligure -. Mi aspetto, quindi, una partita simile anche domani. Dobbiamo arrivare pronti”.

Il presidente del Telimar Marcello Giliberti sottolinea: “Partiamo per Catania molto carichi, grazie alle ottime prestazioni sfoderate nelle ultime partite, ma consapevoli di dover affrontare nella caldissima e difficile vasca di Zurria un avversario assetato di punti in chiave salvezza, che – in aggiunta agli stranieri molto forti che ha nel roster – ha nell’orgoglio del gruppo locale catanese il suo punto di forza. Indisponibile il nostro vicecapitano Fabrizio Di Patti, che ha rimediato una frattura alla mano sinistra nel match giocato nell’ultimo turno contro il Quinto. Potremo contare su tutta la restante rosa, che nelle ultime giornate ha espresso soprattutto in difesa, ma anche in attacco, maggiore solidità e compattezza”.

E conclude: “Se approcceremo per tutto l’intero match con grande voglia e massima attenzione, potremo proseguire la striscia positiva e restare in alto in classifica. Se scenderemo in acqua con lo spirito sbagliato, per intenderci, quello con il quale abbiamo iniziato il match contro il Bogliasco, rimedieremo una sonora sconfitta, perché i grintosi avversari catanesi, sempre ben messi in acqua dal bravo Peppe Dato, non ci daranno scampo”.

Ottava giornata, Ortigia big match a Recco

Ecco il palinsesto dell’ottava giornata della massima serie. Un turno infrasettimanale caratterizzato da derby. Oltre a quello siciliano tra Nuoto Catania e Telimar, si giocano quello campano tra Salerno e Posillipo e quello laziale tra Nuoto Roma ed Anzio.

Nuoto Catania – Telimar

Pro Recco – Ortigia

Brescia – Rari Nantes Savona

Pallanuoto Trieste – Bogliasco

Salerno – Posillipo

Nuoto Roma – Anzio

Genova Quinto – De Akker Team Bologna

La classifica aggiornata, Ortigia al secondo posto

Questa la classifica dopo sette giornate alla vigilia dell’ottavo turno. Pro Recco 21 punti; Brescia, Ortigia, Rari Nantes Savona 18, Pallanuoto Trieste e Telimar 15; Genova Quinto 9; Anzio 8; Bogliasco, De Akker Team Bologna, Salerno e Nuoto Catania 4; Posillipo e Nuoto Roma 3.