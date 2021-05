Lutto nello sport italiano, è morto Alessandro Talotti

16/05/2021

Lutto nello sport italiano. È morto, nella notte, Alessandro Talotti, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto. Aveva 40 anni. Nell’ultimo anno, in più occasioni, l’atleta ha raccontato la sua battaglia contro il cancro che lo ha colpito. Talotti, di Udine, nel corso della sua carriera ha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008. Il suo primato indoor era stato 2 e 32. Nel 2002 aveva ottenuto il quarto posto agli Europei. Pochi giorni fa, Talotti si era sposato con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle; la coppia ha avuto un bambino, Elio, lo scorso 30 ottobre. La moglie, come riportato dalla stampa triestina, ha pubblicato questo ricordo: “Buonanotte Angelo mio! Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme… grazie per il dono più grande che mi hai lasciato… grazie per esser stato semplicemente te stesso! Ti amo ora e per sempre”. La nota della FIDAL: «È stato un grande atleta, Talotti. Il suo 2,32 realizzato a Glasgow, in maglia azzurra, sotto il tetto della storica Kelvin Hall Arena, in un fine gennaio del 2005, è stato la vetta tecnica; ma della sua carriera, contraddistinta da due partecipazioni ai Giochi Olimpici (con il dodicesimo posto finale di Atene 2004), e il podio sfiorato agli Europei di Monaco 2002, resta soprattutto, in chi l’ha conosciuto, la sensazione di leggerezza che sapeva dare sia con il volo oltre l’asticella, sia con il suo sorriso».

