Valentino Rossi pronto a lasciare le corse? La notizia shock arriva dalla Germania e già sarebbe pronto il sostituto per pilotare la sua Yamaha: Andrea Dovizioso.

L’indiscrezione è stata lanciata dal portale Speedweek e, a quanto pare, la ‘colpa’ della voce è del pilota di Forlì che ha dichiarato di volere lottare per il Mondiale anche nel 2021.

Da qui l’ipotesi che il pluricampione mondiale di Urbino sia pronto a dire basta alla MotoGp perché Dovizioso, per competere per la vittoria, avrebbe bisogno di accasarsi presso un top team (come lo è Yamaha, ma anche Honda, Susuki o KTM). Tuttavia, tutte queste squadre hanno già le ‘caselle’ piene, motivo per cui si è pensato proprio all’addio di Rossi.

Però, è già arrivata la smentita da parte di Razlan Razali, numero uno del team Petronas, che su Facebook ha scritto: «Mettiamo le cose in chiaro: non stiamo per nulla considerando Dovi in ottica 2021». Nelle scorse settimane, tra l’altro, Valentino Rossi ha ribadito di essere «sicuro al 99%» che guiderà per Petronas Yamaha SRT anche nel 2021.

Il Dottore, quindi, si sta preparando al doppio appuntamento di Misano: «Correre su questa pista è sempre molto speciale per me. È vicino casa, a soli 10 km. È molto facile per me raggiungere il circuito ed è anche molto comodo correre così vicino a casa. L’anno scorso siamo stati molto forti, quindi speriamo di poter continuare a costruire qualcosa nei prossimi due weekend e ottenere risultati positivi. L’anno scorso abbiamo concluso appena giù dal podio (quarto posto, n.d.r), vogliamo lottare per le posizioni di vertice anche questa volta».