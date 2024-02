Serie B, i rosanero giocano un tempo, poi si spengono

Incubo Palermo al Barbera. Doveva essere la partita del riscatto dopo il rocambolesco pareggio di Cremona di sabato scorso. Così non è stato. La squadra di Corini è l’ombra di se stessa e perde 3-2 con la Ternana nella ventisettesima giornata del campionato di serie B. La quinta sconfitta interna della stagione lascia il segno.

I risultati infatti sono negativi: le vittorie di Como (0-2 a Lecco nel derby del Lario) e della Cremonese a Genova sulla Sampdoria fanno precipitare il Palermo al quinto posto con 46 punti. Momentaneamente a quattro lunghezze dalla seconda piazza occupata dalla Cremonese in attesa del Venezia impegnato in casa domani sera col Cittadella che in caso di vittoria opererebbe il controsorpasso sui grigiorossi.

Un vero e proprio disastro al Barbera con un protagonista in negativo: Pietro Ceccaroni entrato per sua sfortuna in tutte e tre le azioni da gol degli ospiti con tre amnesie colossali che hanno messo le ali agli avversari. La reazione dei rosa solo al primo svantaggio con una bellissima rete di Lund poco prima della metà del primo tempo. Nella ripresa nessun pericolo di marca palermitana verso Iannarilli.

I fischi del Barbera al termine della gara non sono stati copiosi come quelli con Cittadella e Catanzaro ma il fatto che il pubblico abbia mostrato dissenso la dice lunga su come il colpo sia stato accusato dalla tifoseria che fino a sabato sognava il colpo per agganciare la seconda piazza e quindi la zona serie A diretta ed ora è lontana almeno quattro lunghezze.

Un calo mentale che è stato sfruttato bene dagli umbri, bravi a centrare i tre punti. Anche meritatamente. Il Palermo ha giocato, si fa per dire, un tempo. Nella ripresa la squadra praticamente non è scesa in campo palesando stanchezza fisica e mentale. La Ternana di Breda si avvicina alla zona salvezza e, giustamente, fa festa. Le riflessioni sono tutte in casa rosanero dopo l’ennesima delusione interna.

Le scelte di Corini

Corini propone il 4-2-3-1 ma con alcune novità. In primis c’è il ritorno di Lund al posto di Aurelio che contro la Cremonese ha deluso favorendo il gol del pareggio di Coda, sulla fascia sinistra. In avanti debutto dal primo minuto di Traorè al posto di Di Francesco.

Traversa di Brunori

Ritmi alti con il Palermo che punta a segnare. I rosanero ci provano con buone iniziative di Ranocchia e Troarè. Poi, al 7′ Brunori riceve palla da Lund e prova la conclusione con la sfera che pizzica la traversa.

Ternana in vantaggio

Il Palermo attacca e spinge ma è la Ternana che passa in vantaggio. Al 10′ indecisione da matita rossa di Ceccaroni che perde palla e Raimondo si invola verso la porta. Il difensore lo segue ma la sfera poi giunge a Pereiro che tira piazzando un diagonale non potentissimo ma estremamente preciso che batte Pigliacelli sul palo più lontano. Conclusione interessante del giocatore umbro ma in questa occasione l’estremo difensore rosanero non è sembrato reattivo.

Pigliacelli rischia grosso

La Ternana in vantaggio prova ad approfittarne. E 2′ dopo la rete, Pythia tira da lontano una botta forte ma centrale. Pigliacelli è a dir poco imperfetto e goffo nella respinta col ginocchio.

Lund butta la porta a terra, il Palermo pareggia

Il Palermo torna a spingere e segna il pareggia. Lund indovina una conclusione da incorniciare. L’esterno danese con passaporto statunitense esplode un sinistro inaudito dai trenta metri. Il tiro è potente, preciso e si spegne sotto l’incrocio dei pali con Iannarilli che prova l’intervento senza riuscirvi. Per Lund prima rete.

Iannarilli si supera su Ranocchia

Poco prima del 28′ Palermo vicino al raddoppio. Ranocchia centralmente impegna severamente Iannarilli che interviene con una mano sulla botta rasoterra del numero 14 rosanero che cerca la quinta rete consecutiva con la sua nuova squadra.

Poi succede ben poco: un paio di tentativi velleitari degli umbri, con i padroni di casa in pressing ma senza troppa precisione. E squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero.

Nella ripresa escono Traorè e Lund

Dopo 13′ minuti di nulla nella ripresa, Corini fa le prime mosse. Escono Traorè (buon inizio ma poi è sceso di tono) e Lund (autore del pari) per Di Francesco ed Aurelio.

Ternana ancora in vantaggio

La partita è in stanca ma la Ternana ne approfitta e con un guizzo si porta ancora in vantaggio. Al 64′, infatti, altro erroraccio difensivo di Ceccaroni, oggettivamente disastroso questa sera, ne approfitta l’ex di turno Luperini che riesce a sgusciare sul fondo ed a mettere la palla al centro per Pyythia che appoggia in rete da due passi.

Esce Pyythia, Corini ne cambia due

Subito dopo, Pyythia esce al posto di De Boer. Al 72′ Corini risponde facendo uscire Segre e Di Mariano per Soleri e Insigne e cambiando al 4-2-4.

Ma Ceccaroni sbaglia ancora e la ternana cala il tris

Ci si aspetta la reazione del Palermo ma i rosa non hanno il tempo di riorganizzarsi che subiscono il terzo gol. Lancio di Luperini centralmente per Raimondo che corre al doppio della velocità Ceccaroni che rimane praticamente fermo e compie un nuovo errore facendosi infilare in velocità. Il giocatore umbro incrocia perfettamente girando in rete il pallone del 3-1. Barbera muto, è festa umbra.

Vasic al posto di Diakitè

Finisce la partita di Diakitè all’80. Al suo posto Vasic nel disperato tentativo di cercare spunti in avanti. Breda ne cambia due: escono Raimondo e Luperini per Labojko e Favilli all’84’.

Brunori accorcia al 95′

Succede poco e l’arbitro concede cinque minuti di recupero. Proprio nel finale il Palermo accorcia con Brunori che crossa in modo innocuo verso Soleri, Iannarilli fa passare la sfera e la palla entra. Un gol strano che fissa il punteggio sul 2-3.

Palermo-Ternana, il tabellino

Palermo-Ternana 2-3

Palermo: Pigliacelli, Lund (dal 58′ Aurelio), Ceccaroni, Nedelcearu, Diakitè (dall’80 Vasic), Gomes, Segre (dal 72′ S0leri), Ranocchia, Traorè (dal 58′ Di Francesco), Di Mariano (dal 72′ Insigne), Brunori. Allenatore Corini. A disposizione: Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Soleri, Henderson, Coulibaly

Ternana: Iannarilli, Dalle Mura, Capuano, Sgarbi, Amatucci, Carboni, Pythia (dal 65′ De Boer), Luperini (dall’84’ Favilli), Casasola, Pereiro, Raimondo (dall’84’ Labojko). Allenatore Breda. A disposizione: Franchi, Zoia, Sorensen, Boloca, Faticanti, Favilli, Distefano, Lucchesi, Dionisi, Marginean.

Arbitro: Bonacina (Bergamo). Guardialinee Fontani (Siena) – Ceolin (Treviso). Quarto uomo Rispoli (Locri). Var Nasca (Bari).

Avar: Pagnotta (Nocera Inferiore).

Marcatori: al 10′ Pereiro, al 19′ Lund; 64′ Pyyhitia; al 74′ Raimondo; al 95′ Brunori

Note. Titoli emessi 27.404 (24.801 biglietti venduti, quota abbonati 12.603). Ammoniti Diakitè e Segre

Recuperi 1’+

Foto. Pasquale Ponente