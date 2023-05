Pallamano femminile, finisce 26-20, siciliane comunque promosse in A1

Non c’è la ciliegina sulla torta per il Paceco. La Coppa Italia di serie A2, infatti, va appannaggio del Dossobuono che vince la finale per 26-20 in un match sempre condotto.

Doppia festa, quindi, per le venete che a Chieti ripetono quanto fatto vedere due giorni fa nell’ultima partita del girone eliminatorio di questi play off e non hanno difficoltà a superare il sette di Marina Pellegatta.

Avvio lentissimo, ma Dossobuono in vantaggio

Nella sfida che assegna il trofeo, di fronte le due squadre promosse in massima serie, le due migliori di questo torneo che ha visto ai nastri di partenza le migliori otto squadre dei quattro gironi di regular season della seconda serie nazionale.

Avvio lentissimo con vantaggio del Dossobuono e poi pareggio del Paceco nei primi tre minuti. Poi sale in cattedra Maddalena Cabrini, il portiere della formazione veneta che chiude la saracinesca vanificando i vari tentativi di Poskute e Schleupen e neutralizzando a quest’ultima due rigori. Il vantaggio sale fino a 6 reti, poi nella fase finale della prima frazione siciliane in recupero fino a -3.

Paceco non riesce a recuperare, venete vincono con merito

Nella ripresa il copione non cambia con il Paceco che non riesce a sfondare mentre il Dossobuono ha più fame e sbaglia di meno in fase offensiva. Il vantaggio della squadra veneta aumenta e torna confortante al punto che gli ultimi minuti sono pura accademia.

Festa per entrambe le squadre

Alla fine è festa grande per il Dossobuono che alza la Coppa Italia di categoria, ma anche Paceco torna a casa con un grande risultato: il pass per la massima serie della prossima stagione conquistato ieri (sabato 13 maggio) nella semifinale col Brescia. Nella A1 2023-2024 ci sarà il derby Paceco-Erice, due Comuni che distano a pochissimi chilometri di distanza. Ultima nota di questa post season, Lena Schleupen e Ramune Poskute hanno condiviso il titolo di migliori marcatrici delle finali di Chieti.

Venplast Dossobuono-Vita Nuova Paceco, il tabellino

Venplast Dossobuono-Vita Nuova Paceco 26-20

Primo tempo 15-11

Venplast Dossobuono: Cabrini Maddalena, Cabrini Marianna 1, Zanette 4, Coppola 3, Novesi, De marchi 1, Zorzella 1, Berardo, Margeta 2, Salvaro, Mazzitelli 5, Ingrassia, Cacciatore 2, Prudenziati, Graziani, Mazzieri 7. Allenatore: Elena Barani.

Vita Nuova Paceco: Mirkovych, Monteleone, Poskute 5, Marino 3, Torrente, Schleupen 2, Volpe, Lo Grasso, Firinu 3, Rios 5, Belatreche 2. Allenatore: Marina Pellegatta.

Arbitri: Bassan e Bernardelle

Like this: Like Loading...